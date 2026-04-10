Pergolettese-Virtus Verona: diretta live e streaming gratuito

Pergolettese-Virtus Verona, sfida salvezza: chi cade rischia grosso

Stefano Sorce 10 aprile - 16:03

Pergolettese-Virtus Verona è una di quelle partite in cui il pallone scotta già prima del fischio d’inizio. Sabato 11 aprile 2026 alle 14:30, due squadre in difficoltà si giocano molto più di tre punti: si giocano la possibilità di restare agganciate alla categoria. Classifica corta, fiducia fragile e pressione alta rendono questa sfida una battaglia più mentale che tecnica. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS PERGOLETTESE-VIRTUS VERONA SU BET365.

Dove vedere Pergolettese-Virtus Verona in diretta TV ed in streaming LIVE — Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento delle due squadre — La Pergolettese è 17ª con 36 punti, una posizione che lascia poco spazio agli errori. Le ultime settimane hanno mostrato una squadra incostante, capace di alternare buone prestazioni a blackout pesanti, come l’ultima sconfitta netta. Il dato più evidente riguarda la difesa: 48 gol subiti sono troppi per una squadra che deve salvarsi. In casa però qualcosa cambia: atteggiamento più aggressivo e maggiore capacità di costruire occasioni.

La Virtus Verona è ultima con 23 punti e arriva con numeri che raccontano una crisi profonda. Mancano vittorie, manca continuità e soprattutto manca peso offensivo. 30 gol segnati in stagione sono pochi, troppo pochi per pensare di uscire da questa situazione. Anche fuori casa il rendimento è fragile, con pochissime vittorie e difficoltà evidenti nel reggere l’urto degli avversari. La squadra gioca spesso con paura. E in queste partite, la paura si paga.

Le probabili formazioni di Pergolettese-Virtus Verona — Pergolettese (4-3-3): Cordaro; Tonoli, Arini, Piccinini, Lambrughi; Varas, Mazzarani, Vitalucci; Abiuso, Bariti, Guiu. Allenatore: Tacchinardi

Virtus Verona (3-5-2): Sibi; Ruggero, Faedo, Daffara; Tronchin, Lonardi, Nalini, Manfrin, Casarotto; Danti, Gomez. Allenatore: Fresco