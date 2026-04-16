Perugia-Campobasso: come vedere gratis la gara di Serie C

Perugia-Campobasso, Serie C Girone B: analisi del match, stato di forma e probabili formazioni della sfida del 18 aprile 2026

Stefano Sorce 16 aprile - 02:03

Arrivati a questo punto della stagione, non tutte le partite hanno lo stesso peso. Alcune servono a confermare, altre a rimettere tutto in discussione. Perugia-Campobasso si inserisce esattamente in mezzo, in quella zona in cui ogni risultato può cambiare prospettiva. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 20:30, il confronto mette davanti due squadre con esigenze diverse: una cerca stabilità, l’altra vuole continuare a spingere verso l’alto. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS PERUGIA-CAMPOBASSO SU BET365.

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Il Perugia arriva a questa sfida con un andamento che lascia più dubbi che certezze. I pareggi hanno rallentato la corsa della squadra, che fatica a trasformare le partite in vittorie, anche quando le prestazioni non sono negative. La fase difensiva non sempre è stata all’altezza, mentre in attacco manca continuità nei momenti decisivi. Servirà qualcosa in più, soprattutto nella gestione dei vantaggi e degli episodi.

Il Campobasso, invece, si presenta con maggiore fiducia. I risultati recenti hanno dato solidità e la squadra sembra aver trovato un equilibrio tra fase offensiva e difensiva. La continuità è il vero punto di forza: poche sbavature, buona organizzazione e capacità di restare dentro le partite anche quando il ritmo si abbassa.