Il Subaru Park farà da cornice a una sfida tra due squadre che stanno vivendo un periodo di forte instabilità nella Eastern Conference. Philadelphia Union e Columbus Crew si ritrovano di fronte in un match in cui la ricerca di punti pesanti si intreccia con una storia recente nettamente favorevole alla formazione dell’Ohio.

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Il momento delle due squadre

Nonostante entrambe occupino posizioni basse in classifica, i precedenti recenti sorridono in modo evidente agli ospiti, costringendo i padroni di casa a provare a ribaltare una tendenza sia mentale che tattica che si è rivelata complicata da superare.

Il Philadelphia Union sta attraversando un momento particolarmente difficile: la squadra non ottiene una vittoria da sei gare ufficiali consecutive, con un reparto offensivo poco incisivo (circa 1,17 gol di media nelle ultime uscite) e una fase difensiva che concede troppo agli avversari. Anche il fattore campo, tradizionalmente favorevole al Subaru Park, non sta incidendo come in passato, visto che nelle ultime tre partite interne la media realizzativa è scesa a soli 0,33 gol a incontro. La posizione in classifica, il 15° posto con una sola vittoria in 13 partite, fotografa una stagione fin qui molto complicata.

Dall’altra parte, i Columbus Crew pur non vivendo un percorso privo di difficoltà, mostrano un rendimento offensivo decisamente più brillante. Con una media di circa due reti a partita nelle ultime sei gare, la formazione dell’Ohio ha evidenziato la capacità di sfruttare le disattenzioni difensive degli avversari. Tuttavia, il rendimento in trasferta rappresenta ancora un limite, considerando le tre sconfitte consecutive lontano da casa e una continuità ancora da trovare.

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