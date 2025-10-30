Pistoia-Fortitudo è un match valido per la nona giornata del campionato di Serie A2 italiano. La sfida del PalaCarrara fra la nona e la quinta in classifica è in programma domenica 2 novembre alle ore 20,45.
Pistoia-Fortitudo in diretta streaming gratis: dove vedere il match di Serie A2
Guarda Pistoia-Fortitudo IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Pistoia e Fortitudo arrivano dal turno infrasettimanale valido per l'ottava giornata. I toscani hanno perso in trasferta a Pesaro e ora sono quindi noni in classifica; i bolognesi invece hanno vinto in casa contro Torino e sono quinti in graduatoria ma a solo -2 dalla vetta.
Dove vedere Pistoia-Fortitudo in diretta TV e streaming gratis—
Pistoia-Fortitudo sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Pistoia-Fortitudo di Serie A2 in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Bet365 è l'unico sito che offre il live streaming gratuito di questo match.
