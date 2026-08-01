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La stagione del calcio portoghese si apre con la Supercoppa Cândido de Oliveira, che mette di fronte Porto-Torreense in una finale secca in programma sabato 1 agosto alle ore 21:15 italiane (20:15 locali). Allo Stadio Città di Coimbra si sfidano il Porto, campione di Portogallo, e il Torreense, vincitore della Taça de Portugal. In palio c'è il primo trofeo ufficiale della stagione 2026/27.
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Il Porto va a caccia del primo trofeo stagionaleIl Porto inaugura la nuova annata con l'obiettivo di aggiungere un altro titolo alla propria prestigiosa bacheca. I Dragões partono con i favori del pronostico dopo aver conquistato il campionato nella scorsa stagione e vogliono iniziare il 2026/27 con una vittoria che possa dare entusiasmo e fiducia in vista dei prossimi impegni.
La squadra biancoblù proverà a imporre il proprio gioco fin dai primi minuti, sfruttando qualità tecnica, esperienza e profondità della rosa per indirizzare subito la finale.
Il Torreense sogna un'altra impresaIl Torreense arriva alla Supercoppa sulle ali dell'entusiasmo dopo la storica conquista della Taça de Portugal, che gli ha permesso di qualificarsi a questa finale. Per il club si tratta di un appuntamento speciale, con la possibilità di conquistare un altro trofeo contro una delle squadre più forti del calcio portoghese.
Gli uomini del Torreense cercheranno di disputare una gara attenta e organizzata, provando a sfruttare ogni occasione per sorprendere i campioni del Portogallo.
Il momento delle due squadreIl Porto vuole confermare il proprio ruolo di riferimento del calcio portoghese e iniziare la stagione con un successo che rafforzerebbe ulteriormente il morale della squadra.
Il Torreense, invece, affronta la sfida senza particolari pressioni ma con la voglia di continuare a scrivere la storia del club. Un risultato positivo contro il Porto rappresenterebbe una delle imprese più importanti della sua storia recente.
Le probabili formazioni di Porto-TorreenseLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una finale che assegnerà il primo trofeo della stagione portoghese.
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