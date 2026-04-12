Potenza-Sorrento: probabili formazioni e streaming live

Potenza-Sorrento del 12 aprile 2026 alle 20:30: analisi, stato di forma, probabili formazioni e streaming della sfida di Serie C Girone C

Stefano Sorce 12 aprile - 11:30

Potenza e Sorrento si affrontano domenica 12 aprile 2026 alle ore 20:30 allo stadio Viviani, in una sfida che può indirizzare il finale di stagione di entrambe. I lucani cercano conferme davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti hanno bisogno di una reazione lontano da casa. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS POTENZA-SORRENTO SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Potenza vive una stagione fatta di alti e bassi, ma con una certezza: in casa è una squadra difficile da battere. Il rendimento al Viviani racconta un gruppo che riesce a trovare equilibrio, compattezza e anche una discreta continuità di risultati. Nelle ultime settimane ha alternato prestazioni positive a qualche passaggio a vuoto, ma davanti al proprio pubblico riesce spesso a cambiare passo. Il gioco non è sempre brillante, ma è concreto, e questo in Serie C fa tutta la differenza. Il punto di forza è l’organizzazione: squadra corta, pochi rischi e capacità di sfruttare le occasioni quando si presentano. In una partita come questa, può bastare anche un episodio per portarla a casa.

Il Sorrento arriva con più dubbi che certezze, soprattutto lontano da casa. Il rendimento esterno è il vero limite della stagione: difficoltà nel gestire i ritmi, poca continuità e qualche problema difensivo nei momenti chiave. La squadra ha qualità, ma fatica a esprimerla con regolarità. Alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto, senza mai trovare una striscia davvero convincente. In questa partita servirà una prova più solida, soprattutto sul piano mentale. Restare dentro il match sarà fondamentale, perché contro una squadra organizzata come il Potenza ogni errore può costare caro.

Le probabili formazioni di Potenza-Sorrento — Il Potenza dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, puntando sugli esterni offensivi per allargare la difesa avversaria e creare spazi per gli inserimenti. Il centrocampo avrà il compito di mantenere equilibrio e gestione del ritmo.

Il Sorrento risponde con un 4-3-1-2 più compatto, con Ricci tra le linee a supporto delle due punte. L’obiettivo sarà chiaro: difendere con ordine e sfruttare le ripartenze, cercando di colpire negli spazi lasciati dal Potenza.

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Riggio, Bura, Balzano; Maisto, De Marco, Erradi; Mazzeo, Selleri, Petrungaro. Allenatore: De Giorgio.

Sorrento (4-3-1-2): Harrasser; Portanova, Solcia, Fusco, Colombini; Diop, Capezzi, Cangianiello; Ricci; Sabbatani, D’Ursi. Allenatore: Serpini.