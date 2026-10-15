Un gol ogni 111 minuti circa per una, addirittura uno ogni 125 per l'altra: Pro Vercelli-Lecco, venerdì 16 ottobre alle 20:30 allo Stadio Silvio Piola, mette di fronte due squadre che finora hanno dovuto faticare parecchio per trovare la porta. I piemontesi segnano 0,9 reti di media in campionato, i lombardi appena 0,8. GUARDA PRO VERCELLI-LECCO IN STREAMING SU BET365

È soprattutto questo dato a spiegare perché entrambe siano rimaste nella parte bassa del Girone A. La Pro Vercelli occupa il quindicesimo posto e il Lecco il tredicesimo: dopo nove giornate nessuna delle due è riuscita a vincere più di due partite. Il confronto diretto offre quindi l'opportunità di guadagnare terreno e, soprattutto, interrompere un periodo nel quale i tre punti sono diventati merce rara. SCOPRI GLI EVENTI IN DIRETTA SU GOLDBET, CONTROLLA IL PROGRAMMA LIVE SU LOTTOMATICA oppure PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI PRO VERCELLI-LECCO .

Pro Vercelli-Lecco in TV e streaming: dove vedere la Serie C

allo Stadio Silvio Piola di Vercelli. La partita è valida per la decima giornata del. La Serie C è disponibile attraverso, con le partite del campionato trasmesse all'interno dell'offerta dedicata. Per conoscere il canale assegnato specificamente a Pro Vercelli-Lecco è opportuno verificare la programmazione Sky in prossimità dell'incontro. La visione in streaming è disponibile per gli abbonati attraverso, utilizzabile sui dispositivi compatibili. L'incontro può essere seguito anche attraverso, sottoscrivendo l'offerta sportiva che comprende la programmazione Sky dedicata alla Serie C.

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Le info sul match: data, orario e diretta

Partita: Pro Vercelli-Lecco

Pro Vercelli-Lecco Competizione: Serie C

Serie C Girone: A

A Giornata: 10ª

10ª Data: venerdì 16 ottobre 2026

venerdì 16 ottobre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: Silvio Piola, Vercelli

Silvio Piola, Vercelli Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Diretta streaming: Sky Go, NOW

Pro Vercelli, il Piola sta compensando le difficoltà lontano da casa

Il 2-0 subito controha riportato la Pro Vercelli dentro una zona di classifica nella quale ogni risultato può cambiare rapidamente gli equilibri. Dopo nove giornate la squadra di Daniele Bonera ha raccolto nove punti, con quattro sconfitte che hanno impedito alle bianche casacche di avvicinarsi stabilmente alla zona playoff. Il rendimento generale, però, nasconde una differenza importante tra casa e trasferta. Al Silvio Piola la Pro Vercelli è ancora imbattuta e ha conquistato otto degli ultimi nove punti disponibili. Proprio davanti al proprio pubblico è arrivato anche il recente 2-0 contro il Carpi, unica vittoria ottenuta nelle ultime sei giornate.

Bonera ha quindi una base dalla quale ripartire. Il problema principale resta trovare maggiore continuità offensiva: con otto reti realizzate in nove giornate, la Pro Vercelli fatica a trasformare le proprie fasi positive in occasioni e gol. Contro il Lecco servirà soprattutto evitare che la sconfitta di Brescia lasci conseguenze. La classifica rimane corta e una vittoria permetterebbe ai piemontesi non soltanto di superare proprio i lombardi, ma anche di avvicinarsi nuovamente alla zona playoff.

Lecco, tre pareggi nelle ultime quattro e quei sette gol che frenano Valente

Ilha un punto in più della Pro Vercelli, ma arriva al Piola con un problema diventato ormai evidente: la vittoria manca da quattro giornate. Il pareggio per 1-1 controè stato il terzo ottenuto nelle ultime quattro partite. La squadra di Federico Valente riesce spesso a rimanere dentro la gara, ma sta faticando a trovare la giocata necessaria per trasformare l'equilibrio in tre punti. I numeri offensivi spiegano buona parte delle difficoltà. Il Lecco ha realizzato appena sette reti dall'inizio del campionato e soltanto la Pergolettese ha fatto peggio nel Girone A. L'assenza di un centravanti capace di garantire peso e continuità realizzativa si sta facendo sentire, nonostante le alternative presenti nel reparto avanzato.

Anche il rendimento esterno rappresenta un campanello d'allarme. Tre delle quattro trasferte disputate finora sono terminate con una sconfitta, un dato che rende particolarmente delicato l'appuntamento di Vercelli. Valente può però affrontarlo con una rosa quasi completamente a disposizione. Arena e Vettorel sono tornati tra i convocati e l'unico assente è Moutassime. Il tecnico avrà quindi diverse soluzioni per provare a modificare una squadra che nelle ultime settimane ha raccolto punti, ma troppo spesso uno alla volta. A Vercelli si chiude inoltre il primo blocco di dieci partite che lo stesso Valente aveva indicato come momento utile per tracciare un primo bilancio della stagione. Con dieci punti e la zona playoff ancora vicina, una vittoria cambierebbe sensibilmente la lettura di questo avvio.

Pro Vercelli e Lecco a specchio: Bonera e Valente verso il 3-5-2: le probabili formazioni

Ladovrebbe affidarsi al. Davanti a Livieri, Bonera dovrebbe schierare una difesa a tre composta da Ronchi, Van Koeverden e Coccolo. A centrocampo Piran e Burruano sono candidati a occupare le corsie, mentre Iotti, Boufandar e Pagliari dovrebbero comporre il reparto centrale. In attacco spazio alla coppia formata da Rutigliano e Bertoli.

Anche Federico Valente dovrebbe scegliere il 3-5-2, creando quindi un confronto quasi a specchio. Dalmasso è indicato come favorito tra i pali, con Rizzo, Comi e Bordoni nella linea difensiva. Manetti e Urso dovrebbero presidiare le due corsie, mentre Metlika, Mallamo e Pellegrino sono i candidati per il centrocampo. Davanti la coppia dovrebbe essere composta da Capello e Murillo. Valente può comunque contare su diverse alternative: Arena e Vettorel sono tornati tra i convocati e il tecnico ha praticamente l'intero gruppo a disposizione. L'unico assente è Moutassime.

Pro Vercelli (3-5-2): Livieri; Ronchi, Van Koeverden, Coccolo; Piran, Iotti, Boufandar, Pagliari, Burruano; Rutigliano, Bertoli. Allenatore: Daniele Bonera.

Lecco (3-5-2): Dalmasso; Rizzo, Comi, Bordoni; Manetti, Metlika, Mallamo, Pellegrino, Urso; Capello, Murillo. Allenatore: Federico Valente.