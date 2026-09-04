Due rimonte hanno evitato il peggio, ma adesso a Parigi si aspettano anche i tre punti. Dopo un avvio decisamente insolito per i campioni di Francia, PSG-Monaco è in programma venerdì 4 settembre 2026 alle ore 21:05 e rappresenta già uno degli appuntamenti più significativi di questa prima parte della Ligue 1. VEDI PSG-MONACO IN STREAMING SU BET365

Il motivo è soprattutto nella classifica. Da una parte ci sono i parigini, ancora senza vittorie e fermi a quota due dopo altrettanti pareggi; dall'altra arriva invece l'unica formazione capace di raccogliere il massimo nelle prime due giornate. Il Monaco si presenta infatti nella capitale con sei punti, tre reti realizzate e soprattutto la porta ancora inviolata. Una situazione quasi capovolta rispetto alle gerarchie pronosticate alla vigilia della stagione. Prima del fischio d’inizio puoi consultare anche gli altri appuntamenti sportivi disponibili:VERIFICA LE DIRETTE IN PROGRAMMA SU GOLDBET, SCEGLI TRA GLI EVENTI LIVE PRESENTI SU LOTTOMATICA oppure ESPLORA IL PALINSESTO DI VINCITÙ E CONTROLLA LE PARTITE DISPONIBILI.

Dove vedere PSG-Monaco in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming del match

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PSG-Monaco: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà venerdì 4 settembre al Parc des Princes ed il calcio d'inizio è fissato alle 21:05.

Partita : PSG-Monaco

: PSG-Monaco Competizione : Ligue 1

: Ligue 1 Data : venerdì 4 settembre 2026

: venerdì 4 settembre 2026 Orario : 21:05

: 21:05 Stadio : Parc des Princes

: Parc des Princes Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

Il momento del PSG: due rimonte, ma la vittoria ancora non arriva

Non era certamente questa la partenza immaginata dal PSG. La squadra di Luis Enrique ha pareggiato entrambe le prime due partite di campionato per 2-2, prima contro il Rennes e successivamente sul campo del Lille. In entrambi i casi i parigini si sono ritrovati sotto di due reti e hanno dovuto reagire per evitare la sconfitta. Il carattere, dunque, non è mancato, ma per una formazione costruita per continuare a dominare il calcio francese due punti dopo altrettante giornate rappresentano inevitabilmente un bottino inferiore alle aspettative. Contro il Monaco servirà soprattutto un approccio differente: inseguire ancora una volta potrebbe diventare molto più complicato contro una squadra che nelle prime due giornate non ha ancora subito gol.

Luis Enrique ha intanto diramato la lista dei convocati per la gara contro il Monaco, ricevendo indicazioni positive soprattutto da Ousmane Dembélé. L'attaccante, tenuto a riposo in occasione del 2-2 contro il Lille, è tornato regolarmente nel gruppo e rappresenta quindi una soluzione importante in più per il reparto offensivo. Rientra anche João Neves, assente nell'ultima trasferta a causa di un problema influenzale: il portoghese è pronto a tornare immediatamente protagonista e, se utilizzato, raggiungerà inoltre il traguardo delle 100 presenze con la maglia del PSG.

L'assenza più significativa è invece quella di Nuno Mendes, che non sarà a disposizione. Per il resto Luis Enrique può contare su un gruppo ricco di alternative: tra gli uomini disponibili figurano anche i nuovi acquisti Lucas Digne, Maghnes Akliouche, Mika Godts e Ferran Torres, elementi che hanno ulteriormente aumentato le possibilità di scelta del tecnico soprattutto dalla metà campo in avanti.

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Il momento del Monaco: partenza perfetta e porta ancora inviolata

Se Parigi aspetta ancora il primo successo, nel Principato l'inizio di stagione ha alimentato immediatamente entusiasmo. Il Monaco ha conquistato sei punti su sei, segnando quattro gol senza subirne alcuno: numeri che gli hanno permesso di presentarsi alla terza giornata da solo in testa alla classifica. Al successo ottenuto contro il Le Havre è seguito soprattutto il convincente 2-0 contro il Marsiglia, risultato che ha dato ulteriore consistenza al nuovo progetto tecnico. Dopo il settimo posto della passata stagione, l'obiettivo è riportare stabilmente il club nelle posizioni europee e le prime risposte del campo sono state decisamente incoraggianti.

La squadra sta mostrando soprattutto un equilibrio che sarà messo seriamente alla prova a Parigi. Il Monaco dovrà però fare i conti con alcune assenze. Takumi Minamino e Mohammed Salisu stanno proseguendo il percorso di recupero dopo i rispettivi problemi al legamento crociato, mentre Ansu Fati è alle prese con un problema al polpaccio. Tra gli uomini chiamati a dare personalità alla squadra spiccano Denis Zakaria, fondamentale per equilibrio e fisicità in mezzo al campo, e Aleksandr Golovin, uno dei principali riferimenti nella costruzione offensiva. Sulle corsie la spinta di Vanderson può inoltre diventare importante per provare a mettere in difficoltà il PSG.

Le probabili formazioni di PSG-Monaco

Luis Enrique dovrebbe affidarsi al 4-3-3. M. Diop è indicato tra i pali, con L. Sy, Makosso, S. Diomandé e Akpa a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo spazio a N. Ahamada, Piedfort e Danois, mentre Faivre e Namaso dovrebbero partire ai lati di Labeau-Lascary nel tridente.

Il Monaco dovrebbe invece disporsi con il 4-2-3-1. Hradecky partirà in porta, protetto da Vanderson, S. Sané, Dier e Nazinho. Lamine Camara e Zakaria formeranno la diga centrale, con M. Coulibaly, Golovin e Idumbo alle spalle dell'unica punta Brunner.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne; Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Vanderson, S. Sané, Dier, Nazinho; L. Camara, Zakaria; M. Coulibaly, Golovin, Idumbo; Brunner. Allenatore: Filipe Luis.