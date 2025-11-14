Segui Santander-Granada in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di Liga2.

Marco Perciabosco 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 21:00)

Senza la Liga a causa della sosta per le nazionali, il weekend spagnolo vede grande protagonista la Liga2 con Racing Santander-Granada come uno dei big match. La sfida del Sardinero è in programma sabato 15 novembre alle ore 21 e vede sfidarsi la prima in classifica contro la quartultima.

Preview Racing Santander-Granada — Il Racing Santander dopo un terzo di campionato è primo in classifica con 25 punti, due in più di La Coruna e Las Palmas. La squadra della Cantabria viaggia a 8 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte col miglior attacco della Liga2 con 29 reti, di cui 14 che arrivano dalla coppia Villalibre-Jeremy. Il Racing ha rallentato la sua marcia nello scorso turno perdendo 3-1 nella trasferta contro il Las Palmas.

Dall'Europa League alla zona retrocessione in Liga2 in due anni. Granada a picco con solo 14 punti che la vedono occupare la quartultima piazza della graduatoria con un ruolino di marcia di 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. A differenza dei rivali però gli andalusi hanno messo in cascina 3 punti settimana scorsa in casa contro il Saragoza. Nello scorso anno in Liga2 Santander e Granada hanno vinto uno scontro diretto a testa, con fattore campo rispettato in entrambe le occasioni.

Probabili formazioni Santander-Granada — Santander col 4-2-3-1: Ezkieta in porta; Mantilla, Ramon, Gonzalez e Garcia in difesa; Puerta e Guaye come diga a centrocampo mentre Martin, Canales e Vicente agiranno alle spalle di Jeremy. Granada che risponde col 4-3-3: davanti a Zidane troviamo la difesa a quattro con Casadesus, Lama, Oppong e Diallo; Ruiz, Alcaraz e Aleman giocheranno in mediana mentre il tridente d'attacco sarà formato da Sola, Pascual e Rodelas.

RACING SANTANDER (4-2-3-1) - Ezkieta; Mantilla, Ramon, Gonzalez, Garcia; Puerta, Guaye; Martin, Canales, Vicente; Jeremy. All. Lopez

GRANADA (4-3-3) - Zidane; Casadesus, Lama, Oppong, Diallo; Ruiz, Alcaraz e Aleman; Sola, Pascual e Rodelas. All. Pacheta

