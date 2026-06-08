L'attesa del pubblico britannico è tutta per Emma Raducanu. La campionessa inglese farà il suo esordio nel WTA 500 di Londra affrontando la russa Anna Blinkova in un primo turno che, almeno sulla carta, sembra sorridere alla giocatrice di casa.

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Il momento delle due tenniste

Per Raducanu si tratta di un torneo particolarmente importante. Dodici mesi fa la britannica riuscì a spingersi fino ai quarti di finale, ritrovando sensazioni positive davanti ai propri tifosi e dimostrando di poter essere competitiva sull'erba. Quest'anno l'obiettivo è confermare, e magari migliorare, quel risultato, sfruttando una superficie che storicamente valorizza le sue qualità tecniche e la sua capacità di giocare in anticipo.

L'incontro contro Blinkova rappresenta un banco di prova interessante ma teoricamente alla portata. Le due tenniste non si sono mai affrontate prima nel circuito professionistico, aggiungendo un elemento di curiosità a una sfida che vedrà la britannica partire con i favori del pronostico.

A rendere ancora più significativa la situazione è il contesto. Blinkova farà infatti il suo debutto assoluto nel torneo londinese e dovrà adattarsi rapidamente alle condizioni di gioco e all'atmosfera di uno degli appuntamenti più attesi della stagione sull'erba. La russa possiede esperienza e qualità sufficienti per creare difficoltà a molte avversarie, ma si troverà di fronte una giocatrice che potrà contare sul sostegno del pubblico e su una conoscenza maggiore delle peculiarità della superficie.

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