La Salernitana si presenta alla gara di ritorno con il doppio vantaggio conquistato all’andata, dopo il successo per 2-0 maturato sul campo del Ravenna. Un risultato importante che permette ai granata di affrontare il secondo atto con maggiore serenità, ma senza la possibilità di abbassare la guardia.

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Il momento del Ravenna

La squadra di Serse Cosmi ha saputo indirizzare la sfida nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato, trovando le giocate decisive con Lescano e compagni e dimostrando grande capacità nel momento chiave del match. Una prova di maturità, completata anche dalla gestione difensiva, con la porta rimasta inviolata, aspetto non sempre scontato nelle precedenti uscite.

Per la Salernitana si tratta di un segnale importante, soprattutto perché conferma una crescita nella gestione delle partite decisive e nella capacità di colpire nei momenti giusti. Rispetto al turno precedente contro la Casertana, la squadra è riuscita anche a mantenere maggiore solidità difensiva, evitando cali di concentrazione.

All’Arechi, dunque, i granata partono con un vantaggio significativo e con la possibilità di gestire la gara, pur consapevoli che il Ravenna proverà a ribaltare il risultato. La sensazione è che la Salernitana abbia dimostrato maggiore profondità e capacità di incidere rispetto agli avversari, elemento che potrebbe risultare determinante anche nella sfida di ritorno.

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