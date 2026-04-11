Reggiana-Cremona: lo streaming gratis della gara di A1

Reggiana-Cremona, equilibrio e ritmo basso: analisi e chiavi del match di Serie A1

Stefano Sorce 11 aprile - 02:19

Il parquet di Reggio Emilia ospita Reggiana-Cremona, in programma sabato 11 aprile 2026 alle 20:00, una sfida che si gioca su equilibri sottili più che su grandi differenze tecniche. In questo punto della stagione, ogni possesso pesa e ogni scelta può incidere sul finale. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS REGGIANA-CREMONA SU BET365.

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Il momento della Reggiana — La Reggiana si presenta con un record di 11 vittorie e 12 sconfitte, che la tiene in piena corsa per un piazzamento playoff. Il rendimento altalenante ha impedito finora un salto di qualità definitivo, ma il dato più interessante resta quello casalingo. Al PalaBigi la squadra cambia volto. L’attacco produce con maggiore continuità, mantenendo una media superiore agli 83 punti, mentre la difesa riesce a contenere gli avversari sotto gli 80 punti. Questo equilibrio tra le due fasi è il vero punto di forza. La Reggiana tende a costruire partite controllate, senza accelerazioni inutili, cercando di portare gli avversari su un terreno più fisico e meno dinamico. Quando riesce a imporre questo ritmo, diventa difficile da affrontare.

Il momento di Cremona — La Cremona arriva con un bilancio di 10 vittorie e 14 sconfitte, e soprattutto con un problema evidente lontano da casa. Il rendimento esterno è il vero limite della squadra, con risultati negativi che si ripetono e una difficoltà costante nel gestire le partite. Difensivamente, i numeri in trasferta sono preoccupanti: oltre 88 punti concessi di media, un dato che evidenzia problemi nelle rotazioni e nella protezione del ferro. Quando la partita si alza di ritmo, Cremona tende a perdere controllo. A livello mentale, la squadra sembra accusare le difficoltà fuori casa. Serve una prova più solida, soprattutto in difesa, per restare competitivi fino alla fine.