Stephan El Shaarawy saluta la Roma tra ricordi e grandi emozioni

La sfida dei quarti di finale dei playoff di Lega A Basket tra Reggiana e Milano si gioca giovedì 21 maggio alle ore 20:45. Un confronto di altissimo livello tra due squadre ambiziose, con in palio l’accesso alla semifinale e una gara che promette intensità e grande equilibrio. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Reggiana arriva a questo appuntamento con entusiasmo e voglia di sorprendere. La formazione emiliana cercherà di giocare con energia e compattezza, sfruttando il fattore campo e la capacità di restare aggressiva nei momenti chiave.

La Milano, invece, si presenta con grande esperienza e profondità del roster. La squadra meneghina è abituata a questo tipo di partite e punterà su qualità, organizzazione e gestione dei possessi per indirizzare la serie.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di giocare con intensità e ritmo, puntando a mettere pressione agli avversari e sfruttare ogni occasione utile.

La Milano proverà a controllare la gara con esperienza e qualità, gestendo i momenti chiave e cercando di imporre il proprio ritmo.

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