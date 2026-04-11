Rennes-Angers: live streaming e diretta del match gratis

Rennes-Angers, occasione Europa per i padroni di casa: analisi e pronostico completo

Stefano Sorce 11 aprile - 02:37

Una partita che sembra indirizzata sulla carta, ma che nasconde più insidie di quanto dicano le quote. Rennes-Angers, in programma sabato 11 aprile 2026 alle 21:05, è una di quelle sfide dove una squadra ha tutto da guadagnare e l’altra può giocare senza pressione. Ed è proprio questo tipo di contesto che spesso complica i piani. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS RENNES-ANGERS SU BET365.

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Il momento del Rennes — Il Rennes sta vivendo una fase di stagione in cui ogni partita pesa doppio. I 47 punti raccolti finora tengono aperta la corsa alle posizioni europee, ma il margine d’errore è praticamente finito. La vittoria spettacolare contro il Brest ha ridato energia e fiducia a una squadra che aveva perso un po’ di continuità. Segnare quattro gol in una partita così delicata significa avere qualità offensiva, ma allo stesso tempo evidenzia una difesa ancora non completamente affidabile. In casa il Rennes tende ad alzare il livello, soprattutto nei primi tempi. Quando riesce a sbloccare presto il risultato, diventa difficile da fermare perché ha giocatori capaci di attaccare gli spazi e mantenere alta la pressione.

Il momento dell’Angers — L’Angers arriva con una situazione completamente diversa. Classifica tranquilla, obiettivi ridimensionati e un rendimento recente in calo.Un solo punto nelle ultime tre partite racconta una squadra che ha perso ritmo, ma il pareggio contro il Lione ha dato un piccolo segnale di solidità difensiva. Quando l’Angers si chiude bene, diventa difficile da affrontare. Il problema è offensivo: la squadra fatica a costruire occasioni pulite e spesso si affida a episodi o palle inattive. In trasferta questo limite si amplifica, soprattutto contro squadre più tecniche. Senza la pressione della classifica, però, può permettersi una partita più libera, cercando di sfruttare eventuali spazi lasciati dal Rennes.

Probabili formazioni di Rennes-Angers — Il Rennes si presenta con un 4-4-2 piuttosto offensivo. Sulle fasce Blas e Al-Tamari garantiscono velocità e uno contro uno, mentre in mezzo Camara e Rongier danno equilibrio. Davanti, la coppia Embolo-Lepaul offre fisicità e profondità: uno attacca gli spazi, l’altro lavora tra le linee.

L’Angers invece sceglie una struttura più prudente, con difesa a cinque e centrocampo compatto. L’obiettivo è chiaro: chiudere gli spazi centrali e costringere il Rennes a giocare sugli esterni. In attacco, due punte mobili che proveranno a sfruttare le ripartenze.

Rennes (4-4-2): Samba; Frankowski, Rouault, Brassier, Merlin; Blas, Camara, Rongier, Al-Tamari; Embolo, Lepaul. Allenatore: Haise

Angers (5-3-2): Koffi; Raolisoa, Louër, Camara, Lefort, Ekomié; Belkhdim, Van den Boomen, Belkebla; Koyalipou, Sbaï. Allenatore: Dujeux

Il Rennes si presenta con un 4-4-2 piuttosto offensivo. Sulle fasce Blas e Al-Tamari garantiscono velocità e uno contro uno, mentre in mezzo Camara e Rongier danno equilibrio. Davanti, la coppia Embolo-Lepaul offre fisicità e profondità: uno attacca gli spazi, l’altro lavora tra le linee.

L’Angers invece sceglie una struttura più prudente, con difesa a cinque e centrocampo compatto. L’obiettivo è chiaro: chiudere gli spazi centrali e costringere il Rennes a giocare sugli esterni. In attacco, due punte mobili che proveranno a sfruttare le ripartenze.