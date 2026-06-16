Martedì 16 giugno 2026 alle ore 20:00 il PalaTaliercio ospita Gara 3 della finale playoff di Serie A Basket tra Reyer Venezia e Olimpia Milano
Ci sono serie playoff che si trascinano per settimane e altre che arrivano all'improvviso a un bivio senza ritorno. Reyer Venezia-Olimpia Milano appartiene alla seconda categoria. Dopo due partite dominate dall'EA7 all'Unipol Forum, la finale scudetto si trasferisce al PalaTaliercio con un verdetto già pesantissimo: gli orogranata non possono più sbagliare.
Martedì 16 giugno alle ore 20:00 Venezia proverà a trasformare il proprio palazzetto in una fortezza per allungare la serie, mentre Milano arriva in Laguna con l'occasione di chiudere i conti e conquistare il titolo davanti al pubblico avversario. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI REYER VENEZIA-OLIMPIA MILANO CLICCA SU BET365.
IL MATCH TRA REYER VENEZIA-OLIMPIA MILANO SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA
Dove guardare Reyer Venezia-Olimpia Milano in diretta TV e in streaming gratuito
I clienti registrati a Bet365 avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in live streaming direttamente sulla piattaforma. Dopo aver effettuato il login, il match sarà disponibile all'interno del palinsesto degli eventi live, accessibile sia da pc che da smartphone e tablet, con punteggio, statistiche e aggiornamenti costantemente aggiornati nel corso della gara.
Come arrivano le due squadreLa Reyer Venezia, invece, si ritrova costretta a rincorrere. I lagunari hanno mostrato carattere nella seconda metà delle due partite ma hanno pagato carissimo gli approcci difensivi troppo morbidi e le difficoltà nel contenere il talento offensivo dell'Olimpia.
L'Olimpia Milano ha mandato un messaggio chiarissimo nelle prime due gare della serie. Dopo il netto 100-80 di Gara 1, la squadra di Peppe Poeta si è ripetuta imponendosi 92-79 nel secondo episodio della finale.
In entrambe le occasioni Milano ha costruito il successo nei primi venti minuti, imponendo ritmo, intensità e qualità offensiva. Armoni Brooks, Zach LeDay e Leandro Bolmaro sono stati protagonisti assoluti di una squadra che sta dando l'impressione di avere più soluzioni e maggiore profondità rispetto agli avversari.PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI REYER VENEZIA-OLIMPIA MILANO CLICCA SU BET365.
IL MATCH TRA REYER VENEZIA-OLIMPIA MILANO SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA
© RIPRODUZIONE RISERVATA