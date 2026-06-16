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Come arrivano le due squadre

La, invece, si ritrova costretta a rincorrere. I lagunari hanno mostrato carattere nella seconda metà delle due partite ma hanno pagato carissimo gli approcci difensivi troppo morbidi e le difficoltà nel contenere il talento offensivo dell'Olimpia.

L'Olimpia Milano ha mandato un messaggio chiarissimo nelle prime due gare della serie. Dopo il netto 100-80 di Gara 1, la squadra di Peppe Poeta si è ripetuta imponendosi 92-79 nel secondo episodio della finale.

In entrambe le occasioni Milano ha costruito il successo nei primi venti minuti, imponendo ritmo, intensità e qualità offensiva. Armoni Brooks, Zach LeDay e Leandro Bolmaro sono stati protagonisti assoluti di una squadra che sta dando l'impressione di avere più soluzioni e maggiore profondità rispetto agli avversari.

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