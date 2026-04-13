Rodez-Troyes: come vedere gratis la gara di Ligue2

Rodez-Troyes del 13 aprile 2026 alle 20:45: analisi, stato di forma, statistiche, probabili formazioni e streaming della sfida di Ligue 2

Stefano Sorce 13 aprile - 00:24

Allo Stade Paul Lignon, il 13 aprile 2026 alle ore 20:45, si crea proprio questo tipo di incrocio: il Rodez arriva con una lunga striscia positiva e l’idea concreta di entrare nei playoff, mentre il Troyes si presenta da capolista con il peso, e il vantaggio, di chi è abituato a stare davanti. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS RODEZ-TROYES SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Rodez sta vivendo uno dei momenti più positivi della sua stagione. La squadra è imbattuta da diversi mesi e ha costruito questa crescita su equilibrio e continuità. Il rendimento è solido: segna con regolarità (1.24 gol a partita) e concede poco più di un gol di media. Il recente pareggio contro Dunkerque ha rallentato la corsa, ma non ha cambiato la percezione di una squadra viva e in piena lotta playoff. In casa resta un avversario difficile da affrontare.

Il Troyes arriva da capolista e con numeri da squadra superiore. Dopo un piccolo calo, ha ritrovato continuità con una serie di vittorie che ha ristabilito le distanze dalle inseguitrici. L’attacco è uno dei migliori del campionato (1.76 gol a partita), mentre la difesa resta solida (1.03 subiti). Anche nel 2-2 contro Montpellier si è vista una squadra capace di reagire.

Le probabili formazioni di Rodez-Troyes — Il Rodez dovrebbe schierarsi con una difesa a cinque per mantenere compattezza e proteggere l’area, cercando di ripartire sfruttando la velocità degli attaccanti e le incursioni dei centrocampisti. Najera sarà il riferimento offensivo principale.

Il Troyes invece punta su un 4-3-3 più offensivo e dinamico, con esterni capaci di creare superiorità e un centrocampo equilibrato. Detourbe agirà da terminale offensivo, supportato da Bentaeb e Diawara per attaccare la profondità e gli spazi.

Rodez (5-3-2): Braat; Evans, Galvé, Lipinski, Magnin, Kwenabio; Saka, Correa, Yunussa; Arkont, Najera.

Troyes (4-3-3): Boucher; Diawara, Gambor, Monfré, Maronnier; Adeline, Diop, Mille; Diawara, Detourbe, Bentaeb.