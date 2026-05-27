Quattro ore di battaglia possono svuotarti oppure accenderti definitivamente. Matteo Arnaldi arriva al secondo turno del Roland Garros con addosso stanchezza, adrenalina e quella sensazione che spesso accompagna i tennisti quando ritrovano davvero fiducia nel proprio tennis. Dall’altra parte della rete però ci sarà uno specialista che a Parigi ha lasciato pezzi importanti della propria carriera: Stefanos Tsitsipas. La sfida tra Matteo Arnaldi e Tsitsipas andrà in scena giovedì 28 maggio sulla terra battuta del Roland Garros 2026, dentro un match che promette ritmo, scambi lunghi e parecchia tensione mentale. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ARNALDI-TSITSIPAS CLICCA SU BET365.

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Il focus sui giocatori

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Arnaldi arriva alla partita dopo il successo in rimonta contro Griekspoor, una vittoria durissima che ha confermato i segnali di crescita già mostrati nelle ultime settimane tra Cagliari e Roma. Il sanremese ha ritrovato intensità fisica, coraggio nei momenti pesanti e soprattutto continuità mentale, elemento che spesso era mancato nei mesi più complicati.

Tsitsipas invece vive ormai da tempo una carriera sospesa tra talento enorme e occasioni sfuggite. Oggi il greco non è più il giocatore dominante visto qualche stagione fa, ma sulla terra resta ancora un avversario tremendamente pericoloso. A Parigi ha giocato una finale Slam, conosce perfettamente certe atmosfere e arriva alla sfida decisamente più fresco dopo il rapido ritiro di Muller al primo turno.

Come arrivano i due giocatori

Arnaldi arriva al secondo turno dopo una vera maratona contro Griekspoor, durata oltre quattro ore. L’azzurro sembra però aver ritrovato fiducia e brillantezza fisica proprio sulla terra battuta.

Tsitsipas invece ha risparmiato molte energie nel primo turno grazie al ritiro di Muller dopo appena un set e mezzo. Il greco proverà a sfruttare esperienza e freschezza atletica.

Quello di Parigi sarà il secondo confronto tra Arnaldi e Tsitsipas. Il bilancio è attualmente favorevole al greco, che vinse l’unico precedente disputato agli ottavi del Roland Garros 2024.

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