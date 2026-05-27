Non perdere Collignon-Shelton: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Il Roland Garros entra nel vivo, gli incontri si fanno sempre più avvincenti ed il prossimo match da non perdere è quello che coinvolge il belga Collignon e l'americano Shelton. I due tennisti scenderanno in campo giovedì 28 maggio alle 16:00, sotto il sole battente di Parigi. Scopri come non perdere neanche uno scambio: continua a leggere l'articolo e segui la partita gratuitamente in diretta tv e streaming live.
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Focus sui giocatoriRaphael Collignon si presenta al Roland Garros in ottima forma e ha le carte in regola per arrivare lontano. Dalla sua pare avere anche un pizzico di fortuna, dato che al primo turno si è ritrovato ad affrontare un Aleksandar Vukic in crisi di risultati e fuori forma, vincendo due set senza alcuna difficoltà e partendo così in modo convincente. Dall'altro lato del campo però c'è un tennista con più esperienza, Ben Shelton, specializzato soprattuto nel restare freddo nei momenti più delicati delle partite. I due tennisti non si sono mai affrontati, pertanto è un match che può aprire a diverse porte.
Il tabellone di Roland Garros GarrosIn un grande Slam Collignon si è fermato al secondo turno, in occasione dello Us Open dello scorso anno, dove ha battuto in cinque set Casper Ruud. Dal canto suo, Shelton ha un record di 2-0 nei secondi turni al Roland Garros. Insomma, entrambi hanno le carte in regola per superare il turno: chi vincerà, affronterà il vincitore del confronto tra Arnaldi e Tsitsipas.
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