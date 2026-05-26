Mercoledì 27 maggio scenderanno in campo, per il secondo round di Roland Garros, Ugo Humbert e Quentin Halys. Il derby francese si terrà alle 14:30 sulla terra battuta più iconica del panorama tennistico internazionale. Non perdere neanche uno scambio di questo vivace match: per scoprire come guardarlo gratuitamente, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Quentin Halys ha sconfitto con un netto 3-0 l'italiano, mentre Humbert ha annichilito con lo stesso risultato il connazionale Mannarino e adesso ci sarà un altro francese di fronte al suo cammino. Sulla terra battuta i due tennisti non si trovano nella loro zona di confort, dato che la loro carriera è costellata di sconfitte su questa particolare sconfitte. Nelle dodici precedenti stagioni, ad esempio,ha raggiunto la soglia delle cinque vittorie sullasolo quattro volte.non si presenta come il favorito per il passaggio del turno, ma potrebbe cavalcare le onde dell'entusiasmo dopo aver sconfitto Mattia Bellucci, che ha segnato la sua prima vittoria nel tabellone principale a livello di circuito da quando ha raggiunto gli ottavi di finale aMasters a marzo.Chi uscirà vincitore dal confronto in salsa francese, affronterà nel terzo round il vincente della sfida tra. Il tedesco è il principale indiziato per la vittoria.

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