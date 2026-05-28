Tra le sfide più affascinanti del terzo turno del Roland Garros maschile c'è quella che mette di fronte lo spagnolo Landaluce contro Via Kopriva, alle prese con il primo terzo turno Slam in carriera. La partita si terrà alle 12:30 sotto il sole battente che picchierà su Parigi, giovedì 28 maggio. Per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questo confronto, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Martín Landaluce sta vivendo una stagione di crescita importante, confermata dai quarti di finale raggiunti ai Masters di Miami e Roma e dalla prima vittoria in carriera in uno Slam. Il successo al primo turno del Roland Garros è arrivato però dopo una lunga battaglia di cinque set, nella quale lo spagnolo è apparso molto affaticato nel finale.

Vít Kopřiva arriva invece con maggiore continuità e solidità sulla terra battuta, superficie su cui ha ottenuto diversi buoni risultati nel 2026, compresi tre quarti ATP e gli ottavi a Madrid. Anche lui ha dovuto lottare cinque set all’esordio, ma parte leggermente avanti sia per esperienza sia per il precedente vinto nettamente contro Landaluce a Madrid Challenger nel 2024.

Il tabellone di Roland Garros Garros

Per questo match Kopriva è leggermente favorito per accedere al quarto turno, da cui poi inizierà il momento nevralgico di uno dei circuiti più iconici e importanti del panorama tennistico internazionale. Chi vincerà, però, dovrà affrontare il vincente della sfida trae Cerundolo, e molto probabilmente sarà l'italiano a passare il turno.

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