Non perdere Putintseva-Osorio: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Il secondo round del Roland Garros regala un secondo round tutto da vivere tra Camila Osorio e Yulia Putintseva. Il confronto tra le due tenniste, rispettivamente ottantaseiesima e settantaseiesima nel ranking, si terrà giovedì 28 maggio alle 13:00, sotto il sole battente di Parigi. Non perdere nemmeno uno scambio di questa sfida: continua a leggere l'articolo e scopri come guardare il match gratuitamente in diretta tv e streaming live.
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Focus sui giocatoriYulia Putintsova ha avuto qualche difficoltà nel primo turno contro la giovane Talia Gibson, ma è riuscita comunque a vincere e guadagnare il pass per il secondo round. Il suo momento di forma, però, non è dei migliori. È infatti recentemente uscita dalla top 70 del ranking dopo non essere mai riuscita a superare il secondo turno in nessun torneo WTA dal termine dell'Australian Open. La tennista colombiana invece è reduce da un momento di forma più positivo, specialmente sulla terra rossa. Osorio ha battuto nel primo round Ekaterina Alexandrova per due set a zero. Non si registrano scontri diretti tra le due atlete, per cui questo match può aprire a scenari imprevedibili.
Il tabellone di Roland Garros GarrosYulia Putintseva ha raggiunto per ben due volte i quarti di finale del Roland Garros. Vanta infatti una maggior esperienza in questo circuito e probabilmente questo la rende la favorita per il passaggio del turno. Chi vincerà la partita affronterà nel terzo turno la vincente tra la greca Sakkari e l'americana Liu.
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