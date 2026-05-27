Numero uno al mondo, Aryna Sabalenka si prepara per essere la protagonista assoluta di questo Roland Garros. Il 28 maggio alle 15:30 la tennista bielorussa affronterà la francese Jacquemot, in una partita che la vede ampiamente favorita. Sabalenka dopo aver battuto Maneiro proverà ad accedere alla finale di questo circuito, che non ha mai vinto in carriera. Per scoprire dove seguire la partita senza perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di SABALENKA-JACQUEMOT SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Sabalenka-Jacquemot in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Sabalenka-Jacquemot sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Arynaha battuto in due set, 6-4, 6-2. Ai sessantaquattresimi del circuito ci arriva affrontando la francese Jacquemot, che dal canto suo ha battuto Fruhvitrova sempre in 2 set. Le due tenniste non si sono mai affrontate fino ad oggi, ma è chiaramente la tennistala grande favorita per passare il turno. Anzi, dato il suo grande momento di forma, Sabalenka è la principale candidata per strappare la prima vittoria della carriera al. Il suo trend di risultati sulla, però, è alquanto altalenante. Nelle ultime cinque partite ha vinto tre partite e ne ha perse due: la prima acontro l'americana Baptiste, la seconda acontro la rumena Cirstea.Numero uno al mondo contro numero 67 al mondo. Soltanto sfogliando il ranking è possibile individuare la favorita per il passaggio del turno, ma c'è una partita comunque tutta da giocare. Chi vincerà, sfiderà per i trentaduesimi di finale la vincente del confronto tra

E allora che aspetti? Guarda ora Sabalenka-Jacquemot in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU