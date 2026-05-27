Non perdere Sabalenka-Jacquemot: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Numero uno al mondo, Aryna Sabalenka si prepara per essere la protagonista assoluta di questo Roland Garros. Il 28 maggio alle 15:30 la tennista bielorussa affronterà la francese Jacquemot, in una partita che la vede ampiamente favorita. Sabalenka dopo aver battuto Maneiro proverà ad accedere alla finale di questo circuito, che non ha mai vinto in carriera. Per scoprire dove seguire la partita senza perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo.
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Focus sui giocatoriAryna Sabalenka ha battuto in due set Bouzas Maneiro, 6-4, 6-2. Ai sessantaquattresimi del circuito ci arriva affrontando la francese Jacquemot, che dal canto suo ha battuto Fruhvitrova sempre in 2 set. Le due tenniste non si sono mai affrontate fino ad oggi, ma è chiaramente la tennista bielorussa la grande favorita per passare il turno. Anzi, dato il suo grande momento di forma, Sabalenka è la principale candidata per strappare la prima vittoria della carriera al Roland Garros. Il suo trend di risultati sulla terra rossa, però, è alquanto altalenante. Nelle ultime cinque partite ha vinto tre partite e ne ha perse due: la prima a Madrid contro l'americana Baptiste, la seconda a Roma contro la rumena Cirstea.
Il tabellone di Roland Garros GarrosNumero uno al mondo contro numero 67 al mondo. Soltanto sfogliando il ranking è possibile individuare la favorita per il passaggio del turno, ma c'è una partita comunque tutta da giocare. Chi vincerà, sfiderà per i trentaduesimi di finale la vincente del confronto tra Kasatkina e Bandecchi.
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