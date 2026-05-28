Giovedì 28 maggio alle ore 11:00, sul rosso di Parigi, andrà in scena una sfida molto interessante tra Naomi Osaka e Donna Vekić, valida per il secondo turno del Roland Garros. Entrambe arrivano da un buon momento di forma e promettono spettacolo in una partita che potrebbe rivelarsi più equilibrata del previsto. Osaka sembra aver finalmente trovato continuità anche sulla terra battuta, mentre Vekic sta vivendo una delle sue migliori stagioni su questa superficie. Non perdere nemmeno uno scambio di questa partita dell'iconico circuito francese: continua a leggere l'articolo e scopri come seguire la partita gratuitamente in diretta tv e streaming live.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di VEKIC-OSAKA SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Vekic-Osaka in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Vekic-Osaka sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Naomi Osaka arriva a questa sfida con fiducia dopo le buone prestazioni ottenute tra Madrid e Roma e il successo in due set contro Laura Siegemund al primo turno. Anche sulla terra sta mostrando progressi importanti, superficie che in passato le aveva creato diverse difficoltà. Donna Vekić sta però attraversando un periodo positivo, ritrovando continuità dopo mesi complicati. La croata ha già raccolto diversi risultati incoraggianti sulla terra nel 2026 e all’esordio a Parigi ha convinto contro Alice Tubello. Nei precedenti Osaka è avanti 2-0, anche se l’ultimo confronto risale al 2019 ed è stato molto combattuto. La giapponese parte leggermente favorita grazie alla maggiore qualità ed esperienza nei grandi appuntamenti.

Il tabellone di Roland Garros Garros

Dunque, per momento di forma e motivazioni, la tennista Osaka è la principale candidata per la vittoria nella partita di domani. Chi riuscirà a vincere, affronterà nei sedicesimi di finale la vincente del derby a stelle e strisce tra. Da quel momento, ci sarà il momento cruciale del circuito.

E allora che aspetti? Guarda ora Vekic-Osaka in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU