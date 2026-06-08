Uno dei match più interessanti del primo turno del WTA 500 di Londra vedrà opposte la campionessa uscente Tatjana Maria e l'ex numero tre del mondo Maria Sakkari. Un confronto che mette di fronte esperienza, tradizione sull'erba e ambizioni di rilancio in una delle partite più attese della giornata inaugurale.

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Il momento delle due tenniste

Tatjana Maria torna sui campi londinesi con il difficile compito di difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Un successo che aveva confermato ancora una volta quanto il tennis della tedesca, fatto di variazioni, slice e continui cambi di ritmo, possa essere particolarmente efficace sull'erba. Quest'anno, però, il suo cammino è iniziato dalle qualificazioni, un percorso che le ha permesso di accumulare minuti preziosi e prendere confidenza con la superficie prima dell'ingresso nel tabellone principale.

Dall'altra parte della rete ci sarà una Maria Sakkari alla ricerca di una nuova ripartenza. La greca, ex numero tre del ranking mondiale, arriva a Londra con la volontà di ritrovare continuità e risultati dopo stagioni caratterizzate da alti e bassi. Sebbene il torneo britannico rappresenti il suo debutto stagionale sull'erba inglese, l'esperienza accumulata ai massimi livelli del circuito la rende una delle avversarie più temibili che la campionessa in carica potesse trovare al primo turno

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