Penultimo atto dei playoff di Serie C, una fase in cui ogni posizione in classifica viene azzerata e resta solo l’obiettivo finale: la promozione in Serie B. In questo contesto si inserisce la sfida tra Salernitana e Union Brescia, due realtà storiche del calcio italiano che cercano di ritrovare la cadetteria dopo anni complessi, segnati da alti e bassi e da una gloria da riconquistare.

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Il momento delle due squadre

La Salernitana arriva a questo appuntamento forte di un percorso netto contro il Ravenna. La squadra granata ha infatti superato il turno imponendosi sia nella gara d’andata che in quella di ritorno, mostrando solidità, maturità e un atteggiamento da grande squadra. Un segnale importante, confermato anche dalle parole di Serse Cosmi alla vigilia della sfida, che aveva sottolineato la crescita della squadra e la condizione positiva in vista del momento decisivo della stagione.

Dall’altra parte c’è l’Union Brescia di Eugenio Corini, protagonista di un percorso altrettanto convincente. Le rondinelle hanno eliminato il Casarano senza subire reti nell’arco dei 180 minuti, chiudendo di fatto la qualificazione già dopo la gara d’andata, indirizzata nei primi 50 minuti. Un segnale di grande efficacia e organizzazione, soprattutto sul piano difensivo.

Proprio la solidità arretrata rappresenta il punto di forza principale del Brescia, che si presenterà allo stadio Arechi con una striscia di imbattibilità che sfiora i 400 minuti. Una condizione che rende la sfida ancora più equilibrata e delicata, con due squadre pronte a giocarsi tutto in una gara che vale una stagione intera.

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