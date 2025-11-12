La Sambenedettese è 14esima in classifica con 15 punti, 5 in più della zona salvezza. La squadra marchigiana arriva dal pareggio 1-1 in casa del Campobasso. La Ternana è invece sesta in graduatoria con 20 punti. Anche il team umbro è reduce da un segno X con l'1-1 casalingo contro la Vis Pesaro.

Dove vedere Sambenedettese-Ternana in diretta TV e streaming gratis

Sambenedettese-Ternana sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Sambenedettese-Ternana in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare.