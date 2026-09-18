La Sampdoria torna in campo per il quinto turno del campionato di Serie B. Sabato 19 settembre 2026, alle ore 17:15, la formazione blucerchiata ospiterà il Catanzaro allo stadio Luigi Ferraris di Genova, in una sfida tra due squadre che hanno avuto un avvio complicato. I padroni di casa hanno raccolto appena 1 punto, mentre i calabresi sono saliti a quota 3.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La Sampdoria di Bernardo Corradi arriva alla gara dopo la sconfitta per 2-0 sul campo del Mantova, terzo ko consecutivo dopo quelli contro Juve Stabia e Palermo. Il Catanzaro di Giorgio Gorgone, invece, ha finalmente trovato la prima vittoria stagionale nell'ultimo turno, superando 1-0 la Carrarese grazie alla rete di Pietro Iemmello. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Sampdoria-Catanzaro in TV e streaming

Sampdoria-Catanzaro si giocherà

allo stadio Luigi Ferraris. La sfida del quinto turno di Serie B sarà trasmessa in Italia da

, mentre il campionato è disponibile anche attraverso il servizio LaB Channel su Amazon Prime Video.

Sampdoria, un solo punto e tre sconfitte consecutive

La

è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Dopo l'1-1 ottenuto all'esordio sul campo del Cesena, la formazione di Corradi ha perso in successione contro Juve Stabia, Palermo e Mantova, incassando complessivamente otto gol nelle prime quattro giornate. Il rendimento difensivo rappresenta quindi uno dei problemi più evidenti di questo avvio, con i blucerchiati che hanno subito almeno due reti in tre delle quattro partite disputate.

A Genova potrebbe inoltre tornare a disposizione Sebastiano Esposito, che sta cercando di recuperare in vista della sfida del Ferraris. Corradi dovrà invece fare ancora i conti con l'assenza di Mattia Viti, alle prese con un grave infortunio al ginocchio rimediato contro la Juve Stabia.

Catanzaro, Iemmello ha regalato la prima vittoria

Il

arriva a Genova con una classifica ancora corta, ma con un risultato che ha interrotto una partenza fatta di tre sconfitte consecutive. Dopo i ko contro Vicenza, Pisa e Südtirol, la squadra di Gorgone ha battuto la Carrarese per 1-0, ritrovando anche la porta inviolata. La rete decisiva è stata firmata da

, confermato come uno dei principali riferimenti offensivi della formazione giallorossa.

Il successo contro la Carrarese ha inoltre permesso al Catanzaro di abbandonare quota zero e di presentarsi al Ferraris con 3 punti. Gorgone dovrebbe riproporre una struttura a tre difensori, con Pafundi alle spalle della coppia composta da Iemmello e Pecorino nelle indicazioni più recenti sulle probabili formazioni.

Le chiavi della partita

La

dovrà innanzitutto provare a interrompere la sequenza di tre sconfitte consecutive e trovare maggiore solidità nella propria metà campo. Il 4-2-3-1 ipotizzato per Corradi potrebbe affidare a Henderson e Makoumbou il compito di proteggere la linea difensiva, lasciando invece a Begic, Verschaeren e Insigne maggiore libertà alle spalle di Lauritsen.

Il Catanzaro potrebbe puntare invece sulla struttura che ha accompagnato la prima vittoria stagionale. La presenza di Pafundi tra le linee permetterebbe a Iemmello di muoversi più vicino a Pecorino, mentre sulle fasce Dorval e Alesi sarebbero chiamati a garantire ampiezza e rifornimenti alla coppia offensiva.

Sampdoria-Catanzaro: data, orario e canali

Partita: Sampdoria-Catanzaro

Competizione: Serie B

Giornata: 5ª giornata

Data: sabato 19 settembre 2026

Orario: 17:15

Stadio: Luigi Ferraris, Genova

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming ufficiale: DAZN, LaB Channel

Telecronaca: da definire

Le probabili formazioni

La

potrebbe confermare il 4-2-3-1 con Vindahl tra i pali e la coppia Henderson-Makoumbou davanti alla difesa, mentre Corradi dovrebbe affidarsi a Lauritsen come riferimento offensivo. Il

dovrebbe invece riproporre il 3-4-1-2 visto nelle indicazioni della vigilia, con Pafundi alle spalle di Iemmello e Pecorino. Resta un ballottaggio nel terzetto difensivo giallorosso tra Verrengia e Imperiale.

Sampdoria (4-2-3-1): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Makoumbou; Begic, Verschaeren, Insigne; Lauritsen. Allenatore: Corradi.

Catanzaro (3-4-1-2): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Verrengia; Dorval, Petriccione, Mosti, Alesi; Pafundi; Iemmello, Pecorino. Allenatore: Gorgone.