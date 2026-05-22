La MLS propone la sfida tra San Diego-Vancouver, in programma nella notte tra sabato 23 maggio e domenica 24 maggio alle ore 03:30 italiane. I padroni di casa sono diciassettesimi con 17 punti, mentre il Vancouver guida la classifica con 29 punti e vuole confermare il proprio ottimo momento. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

cerca punti importanti per avvicinarsi alla zona playoff, affidandosi soprattutto all’entusiasmo e al fattore campo per mettere in difficoltà la capolista.

Il Vancouver Whitecaps arriva da leader della classifica grazie a una stagione molto solida, costruita su organizzazione, intensità e capacità di sfruttare le occasioni offensive.

Le probabili formazioni di San Diego-Vancouver

Ci si attende una gara intensa e aperta, con il Vancouver favorito per qualità e continuità di rendimento. Il San Diego proverà comunque a giocarsi le proprie chance davanti ai tifosi di casa.

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