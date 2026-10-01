Il San Paolo affronta il Santos venerdì 2 ottobre alle ore 20:00 brasiliane, l'1:00 della notte italiana, allo stadio MorumBIS, nel recupero della 21ª giornata del Brasileirão 2026. Il Tricolor arriva alla sfida con 36 punti dopo 27 partite disputate, mentre il Santos è a quota 38 con una gara in meno. Nell'ultimo turno il San Paolo ha battuto 1-0 l'Internacional grazie alla rete di Calleri, mentre il Santos ha superato 2-1 il Remo centrando la quarta vittoria consecutiva in campionato.VEDI SAN PAOLO-SANTOS IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il San Paolo cerca continuità dopo il successo sull'Internacional, mentre il Santos arriva al derby paulista nel suo miglior momento recente, forte di quattro vittorie consecutive contro Corinthians, Internacional, Cruzeiro e Remo. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di San Paolo-Santos.

Dove vedere San Paolo-Santos in diretta TV e streaming

La sfida tra

sarà trasmessa in Brasile da

, mentre per la visione internazionale sono disponibili piattaforme dedicate ai diritti del Brasileirão. Per il pubblico italiano non risulta al momento una trasmissione televisiva italiana specificamente confermata per il derby.

Per seguire San Paolo-Santos in diretta streaming sarà necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e il Brasileirão; cercare San Paolo-Santos tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Il calcio d'inizio è fissato alle 20:00 in Brasile, corrispondenti all'1:00 italiana nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Prima della partita è consigliabile controllare la disponibilità del match nella propria piattaforma di streaming.

San Paolo-Santos: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: San Paolo-Santos

Competizione: Brasileirão 2026

Giornata: 21ª

Data: venerdì 2 ottobre 2026

Orario: 20:00 brasiliane, 01:00 italiane

Stadio: MorumBIS, San Paolo

Diretta TV: SporTV e Premiere in Brasile

Streaming: piattaforme autorizzate per il Brasileirão

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il confronto è un recupero della 21ª giornata, rinviato a causa degli impegni delle due squadre nella CONMEBOL Sudamericana. Il San Paolo sarà padrone di casa al MorumBIS.

Il momento del San Paolo

Il

arriva al derby dopo aver ritrovato la vittoria contro l'Internacional. L'1-0 firmato da

ha permesso al Tricolor di raggiungere quota 36 punti, con la squadra che ha mostrato una struttura più solida rispetto ad alcune delle precedenti uscite. Il successo è arrivato al termine di una gara nella quale il San Paolo ha controllato buona parte del primo tempo e ha saputo proteggere il vantaggio nella ripresa.

Il grande problema in vista del Santos riguarda proprio Calleri, che non sarà disponibile per squalifica dopo aver rimediato il terzo cartellino giallo. L'attaccante argentino è stato uno dei principali riferimenti offensivi della squadra e la sua assenza costringerà Dorival a modificare qualcosa nel reparto avanzato. In difesa resta inoltre da valutare la situazione di Domingos Duarte, uscito per un problema fisico contro l'Internacional.

Il momento del Santos

Il

arriva al MorumBIS in grande fiducia dopo aver centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato. Il successo per 2-1 sul Remo ha portato il Peixe a 38 punti e ha visto andare a segno

, quest'ultimo decisivo nel finale. Prima del Remo erano arrivate le vittorie contro Corinthians, Internacional e Cruzeiro.

La squadra ha costruito questa striscia soprattutto grazie alla capacità di sfruttare la qualità degli uomini offensivi. Gabriel Barbosa rappresenta il principale riferimento realizzativo, mentre Rony ha aggiunto profondità e movimento al reparto. Cuca dovrà però fare i conti con alcune assenze: Luan Peres è squalificato, mentre Gabriel Bontempo sarà impegnato con la Nazionale brasiliana. Restano inoltre da monitorare le condizioni di alcuni giocatori, tra cui Willian Arão e Philippe Coutinho.

Le probabili formazioni di San Paolo-Santos

Il

dovrebbe mantenere una struttura vicina al 3-4-3 utilizzato contro l'Internacional. Rafael dovrebbe essere confermato in porta, con Arboleda e Toloi candidati a comporre la linea difensiva insieme a uno tra Sabino e il giocatore scelto per sostituire Domingos Duarte. Sugli esterni Pedro Lima e Iago possono garantire ampiezza, mentre Luciano dovrebbe essere uno dei riferimenti offensivi. L'assenza di Calleri apre invece il ballottaggio per il ruolo di centravanti.

Il Santos dovrebbe rispondere con una struttura simile a quella vista contro il Remo. Diógenes può essere confermato tra i pali, con Rodinei, Lucas Veríssimo e un sostituto di Luan Peres nella linea difensiva. Escobar dovrebbe occupare la corsia sinistra, mentre a centrocampo Cuca dovrà individuare il sostituto di Bontempo. In avanti Rony e Gabriel Barbosa restano i principali riferimenti offensivi.

San Paolo (3-4-3): Rafael; Arboleda, Toloi, Sabino; Pedro Lima, Marcos Antônio, Djhordney, Iago; Artur, Luciano, Ferreira. Allenatore: Dorival Júnior.

Santos (4-3-3): Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão, Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Thaciano; Rony, Gabriel Barbosa, Caballero. Allenatore: Cuca.