La capolista Viking torna in campo con l'obiettivo di consolidare il primo posto in classifica. Domenica 12 luglio alle ore 19:15 i campioni in carica faranno visita al Sarpsborg, reduce da un ottimo momento di forma e deciso a continuare la propria rincorsa verso le posizioni europee in un match che promette spettacolo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SARPSBORG-VIKING CLICCA SU BET365.

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Il momento del Sarpsborg

Dopo un avvio di stagione complicato, il Sarpsborg ha cambiato marcia nelle ultime settimane. La squadra allenata da Even Sel arriva da tre vittorie nelle ultime quattro giornate e nell'ultimo turno ha conquistato un prezioso successo in rimonta sul campo del Brann. Grazie a questo rendimento il club è risalito fino al settimo posto, avvicinandosi alla zona che vale la qualificazione alle coppe europee. Restano però alcune difficoltà difensive, con la squadra che non riesce a mantenere la porta inviolata da dieci partite consecutive.

Il momento del Viking

Il Viking continua invece a dominare l'Eliteserien. I campioni in carica hanno perso soltanto all'esordio stagionale e da allora hanno infilato una straordinaria serie di nove vittorie consecutive, confermandosi al comando della classifica. Tra i protagonisti c'è Zlatko Tripic, già autore di 13 assist in campionato, mentre Peter Christiansen ha chiuso il periodo precedente alla pausa con quattro gol nelle ultime tre presenze. La squadra di Morten Jensen vuole proseguire la propria corsa verso il secondo titolo consecutivo.

Cosa aspettarsi dalla partita Sarpsborg-Viking

Il Sarpsborg proverà a sfruttare il buon momento davanti ai propri tifosi, ma dovrà affrontare una delle squadre più complete del campionato. Il Viking dovrebbe controllare il possesso e cercare di colpire con la qualità dei suoi uomini offensivi, mentre i padroni di casa punteranno su intensità e ripartenze. Considerando il rendimento offensivo di entrambe le formazioni e le difficoltà difensive del Sarpsborg, ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una gara ricca di occasioni.

Probabili formazioni Sarpsborg-Viking

Even Sel dovrebbe confermare il 4-3-3 che ha portato risultati nelle ultime settimane. N'Diaye sarà il portiere, protetto da Niyukuri, Utvik, Koch e Hiim. A centrocampo agiranno Halvorsen, Christiansen e Nibe, mentre il tridente offensivo sarà composto da Sorli, Williams e Karlsbakk.

Morten Jensen dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 molto offensivo. Belko difenderà la porta, con Heggheim, Bertelsen, Bjorshol e Auklend in difesa. In mediana spazio a Moi e Austbo, mentre sulla trequarti agiranno Visted, Kvia-Egeskog e soprattutto Tripic, chiamato a ispirare il centravanti Peter Christiansen.

Sarpsborg (4-3-3): N'Diaye; Falso, Utvik, Koch, Hiim; Halvorsen, Christiansen, Nibe; Sorley, Williams, Karlsback.

Vichingo (4-2-3-1): Belko; Heggheim, Bertelsen, Bjorshol, Auklend; Moi, Austbo; Visted, Kvia-Egeskog, Tripic; Christiansen.

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