Il Mondiale concede un'ultima possibilità a Senegal e Iraq. Dopo due sconfitte nelle prime due giornate, le due nazionali si ritrovano una di fronte all'altra nell'ultima gara del Gruppo I, in programma venerdì 26 giugno alle ore 21:00 italiane al BMO Field di Toronto. Vincere è l'unico modo per continuare a sperare in un posto tra le migliori terze, anche se potrebbe non bastare. Una sfida in cui, oltre ai tre punti, peseranno anche il numero di gol segnati e la differenza reti.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

Calcio nazionale e internazionale in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulenza Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulenza Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitù Palinsesto live disponibile Consulta Vincitù

Gli operatori autorizzati indicati propongono nei propri palinsesti eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale. L'accesso ai servizi e regolato dai termini e condizioni del singolo operatore.

Dove vedere Senegal-Iraq in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Senegal-Iraq, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

Dove vedere Senegal-Iraq Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Dazn Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Dazn Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Il momento del Senegal

L'avventura mondiale del Senegal è stata finora al di sotto delle aspettative. Dopo aver chiuso brillantemente le qualificazioni, i Leoni della Teranga speravano di recitare un ruolo da protagonisti, ma le sconfitte contro Francia e Norvegia hanno complicato irrimediabilmente il percorso.

La squadra di Pape Thiaw continua ad avere qualità soprattutto dalla metà campo in avanti, con Mané, Jackson e Ismaila Sarr capaci di creare pericoli in qualsiasi momento. A preoccupare è invece la fase difensiva, che nelle prime due uscite ha mostrato fragilità inattese, incassando sei reti complessive. Contro l'Iraq servirà una prestazione autoritaria, sia per conquistare la vittoria sia per migliorare una differenza reti che potrebbe rivelarsi decisiva.

PARIGI, FRANCIA - 28 MARZO 2026: Ibrahim Mbaye del Senegal calcia il pallone durante la partita amichevole internazionale tra Senegal e Perù, disputata allo Stade de France il 28 marzo 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Il momento dell'Iraq

Anche l'Iraq è ancora fermo a zero punti, ma il cammino della formazione allenata da Graham Arnold era oggettivamente complicato in un girone con Francia, Norvegia e Senegal. La nazionale asiatica ha provato a compensare il divario tecnico con organizzazione e sacrificio, ma contro avversari di questo livello la differenza qualitativa è emersa chiaramente. A complicare ulteriormente i piani del commissario tecnico c'è anche l'assenza del centravanti titolare, costretto a fermarsi per infortunio. L'Iraq proverà comunque a chiudere il torneo con una prestazione d'orgoglio.

La situazione del Gruppo I

Francia e Norvegia, entrambe a punteggio pieno, sono già matematicamente qualificate ai sedicesimi di finale e si giocheranno il primo posto nello scontro diretto. Senegal e Iraq, invece, sono ferme a quota zero punti. L'unica possibilità di qualificazione passa da una vittoria nell'ultima giornata e da una differenza reti che consenta di rientrare tra le migliori terze del torneo, uno scenario tutt'altro che semplice.

Probabili formazioni di Senegal-Iraq

Pape Thiaw dovrebbe affidarsi al 4-3-3, confermando la qualità del proprio reparto offensivo. Davanti a Diaw agiranno Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Diouf. In mezzo al campo spazio a Camara con Idrissa Gana Gueye e Pape Gueye, mentre il tridente sarà formato da Ismaila Sarr, Jackson e Mané.

Arnold dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco. Davanti a Basil ci saranno Ali, Tahseen, Hashem e Doski. A centrocampo agiranno Ismail, Al-Ammari e Iqbal, mentre in attacco spazio a Qasem, Al-Hamadi e Bayesh.

Senegal (4-3-3): Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara, I. Gana Gueye, P. Gueye; I. Sarr, Jackson, Mané.

Iraq (4-3-3): Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Ismail, Al-Ammari, Iqbal; Qasem, Al-Hamadi, Bayesh.

Cosa aspettarci dalla partita

Il Senegal sarà costretto ad assumere fin dall'inizio il controllo della gara, cercando di aumentare il ritmo e trovare rapidamente il vantaggio. La necessità di migliorare la differenza reti potrebbe spingere gli africani a mantenere un atteggiamento offensivo per tutti i novanta minuti. L'Iraq, invece, proverà a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari con rapide ripartenze, affidandosi soprattutto all'organizzazione collettiva. L'aspetto mentale avrà un peso enorme: entrambe sanno che, oltre alla vittoria, servirà anche uno sguardo costante verso gli altri campi.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SENEGAL-IRAQ CLICCA SU BET365.

SENEGAL-IRAQ SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE IL MONDIALE

GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE SENEGAL-IRAQ IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.

IL MATCH TRA SENEGAL-IRAQ SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DI SENEGAL-IRAQ, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE