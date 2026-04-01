La gara tra Ravenna Calcio e ASD Pineto Calcio, prevista per sabato 4 aprile 2026 alle ore 17:30, si annuncia come un confronto molto importante per la classifica del Girone B di Serie C.

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Il match si giocherà allo stadio del Ravenna, dove la formazione allenata da Andrea Mandorlini ha costruito gran parte dei propri successi stagionali, ottenendo finora 12 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta davanti al proprio pubblico. In campionato i giallorossi occupano attualmente il terzo posto con 64 punti, frutto di 19 successi, 7 pareggi e 7 ko, con 47 gol realizzati e 30 incassati.

Il Pineto, invece, guidato in panchina da Ivan Tisci, si presenta all’appuntamento dalla quinta posizione con 49 punti, conquistati grazie a 13 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. La squadra abruzzese ha messo a segno 41 reti, subendone 38, mostrando qualche difficoltà soprattutto nella fase difensiva. Lontano da casa il rendimento è stato comunque discreto, con 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, anche se in alcune occasioni sono emerse difficoltà nei momenti più delicati delle partite.

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