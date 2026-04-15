Lo streaming gratis della gara Ravenna-Vis Pesaro: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 18:26)

Il Girone B di Serie C propone sabato 18 aprile alle ore 20:30 la sfida tra Ravenna e Vis Pesaro, un match serale che promette intensità e grande equilibrio. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di conquistare punti importanti in una fase decisiva della stagione, in una gara che si preannuncia combattuta e aperta fino all’ultimo minuto. Vuoi seguire la partita? Con Bet365 puoi guardare Ravenna-Vis Pesaro in diretta.

Ravenna e Vis Pesaro arrivano a questo appuntamento con motivazioni forti: i padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo con organizzazione e intensità, mentre gli ospiti punteranno su qualità e gestione del possesso per indirizzare la gara. Il confronto si preannuncia equilibrato, con ritmi variabili e possibili episodi decisivi nelle fasi finali.

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