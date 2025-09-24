Serie C, Vis Pesaro-Gubbio: dove vedere il match in diretta tv e streaming

Sia i marchigiani che gli umbri sono reduci da sconfitte nel turno infrasettimanale del girone B e sono quindi chiamati a un pronto riscatto. Di seguito le informazioni per vedere Vis Pesaro-Gubbio in streaming live.

In Serie C si gioca senza soluzione di continuità. Dopo la scorpacciata del turno infrasettimanale si gioca di nuovo nel weekend per la settimana giornata. Nel girone B sfida interregionale fra i marchigiani della Vis Pesaro e gli umbri del Gubbio. In questo articolo vi forniremo tutti in dettagli sul match, le probabili formazioni e i consigli su come vedere la partita sia in diretta tv ma sopratutto in live streaming gratis.

Vis Pesaro-Gubbio, come stanno le due squadre dopo il turno infrasettimanale? — Il turno in frasettimanale del girone B di Serie C ha avuto una particolarità davvero interessante: le prime 10 squadre della classifica hanno tutte vinto, ad eccezione del proprio del Gubbio. I rossoblu hanno perso 2-0 in casa del Campobasso venendo staccati in classifica dall'Ascoli e raggiunti al quarto posto dalla Juventus U23. Gli umbri se la vedranno in casa della Vis Pesaro 13esima in classifica e reduce dal ko per 3-1 in casa del Forlì. Da segnalare come i padroni di casa negli ultimi 10 match al Benelli abbiano vinto solo 2 volte con ben 6 pareggi. Nella scorsa stagione 3-1 dei biancorossi in trasferta nel girone di andata e 1-1 al ritorno.

Le probabili formazioni di Vis Pesaro-Gubbio — VIS PESARO (3-4-1-2) - Pozzi; Beghetto, Di Renzo, Ceccacci; Tavernaro, Paganini, Pucciarelli, Vezzoni; Giovannini; Nicastro, Stabile.

GUBBIO (3-4-1-2) - Kaprikas; Fazzi, Signorini, Di Bitonto; Zallu, Rosaia, Carraro, Podda; Hraiech; Spina, Tommasini.