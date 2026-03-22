Lo streaming gratis della gara Sixers-Thunder: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 09:42)

La sfida NBA tra Sixers e Thunder si gioca alla mezzanotte tra lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo. I Sixers vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e dare continuità al proprio rendimento, mentre i Thunder cercano un colpo in trasferta per confermare la loro crescita e restare competitivi nella corsa ai playoff.

Hai tre possibilità per guardare Sixers-Thunder in streaming gratis:

Dove vedere Sixers-Thunder in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Sixers-Thunder è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Sixers-Thunder.

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Cercare Sixers-Thunder nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — I Sixers puntano sul talento del proprio roster e sulla solidità difensiva per controllare il ritmo della gara e mettere in difficoltà gli avversari.

I Thunder, invece, fanno della velocità e dell’intensità il loro punto di forza e proveranno a imporre il proprio gioco per conquistare una vittoria esterna di grande valore.