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Sixers-Thunder, la NBA in streaming gratis: dove vedere la diretta tv live

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Lo streaming gratis della gara Sixers-Thunder: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida NBA tra Sixers e Thunder si gioca alla mezzanotte tra lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo. I Sixers vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e dare continuità al proprio rendimento, mentre i Thunder cercano un colpo in trasferta per confermare la loro crescita e restare competitivi nella corsa ai playoff.

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Dove vedere Sixers-Thunder in diretta TV e in streaming LIVE

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La diretta di Sixers-Thunder è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Sixers-Thunder.

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Come accedere allo streaming:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

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    • Il momento delle due squadre

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    I Sixers puntano sul talento del proprio roster e sulla solidità difensiva per controllare il ritmo della gara e mettere in difficoltà gli avversari.

    I Thunder, invece, fanno della velocità e dell’intensità il loro punto di forza e proveranno a imporre il proprio gioco per conquistare una vittoria esterna di grande valore.

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