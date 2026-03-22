La sfida NBA tra Sixers e Thunder si gioca alla mezzanotte tra lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo. I Sixers vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e dare continuità al proprio rendimento, mentre i Thunder cercano un colpo in trasferta per confermare la loro crescita e restare competitivi nella corsa ai playoff.
La diretta streaming
Sixers-Thunder, la NBA in streaming gratis: dove vedere la diretta tv live
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Dove vedere Sixers-Thunder in diretta TV e in streaming LIVE—
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Sixers puntano sul talento del proprio roster e sulla solidità difensiva per controllare il ritmo della gara e mettere in difficoltà gli avversari.
I Thunder, invece, fanno della velocità e dell’intensità il loro punto di forza e proveranno a imporre il proprio gioco per conquistare una vittoria esterna di grande valore.
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