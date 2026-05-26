Lorenzo Sonego e Tommy Paul saranno protagonisti dell’ultimo match in programma sul campo numero 7, con la sfida prevista in serata. Il tennista torinese ha conquistato l’accesso al secondo turno dopo una vera maratona contro Pierre-Hugues Herbert, superato in cinque set con il punteggio di 7-6(3), 5-7, 6-2, 1-6, 6-4 dopo oltre quattro ore di gioco.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SONEGO-PAUL BUSTA SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Sonego-Paul in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Sonego-Paul BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due squadre

Per Sonego si tratta di un successo importante anche dal punto di vista mentale, visto che arrivava da una serie negativa di cinque sconfitte consecutive. Va detto però che il francese, pur essendo un giocatore esperto, rappresentava un ostacolo diverso rispetto a quello che l’azzurro dovrà affrontare ora contro Tommy Paul.

Anche lo statunitense ha dovuto faticare al debutto nel torneo. Paul ha infatti lasciato il primo set a Rinky Hijikata prima di riuscire a rimontare e chiudere l’incontro con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5, 6-4. Una partenza non brillantissima che potrebbe essere stata influenzata anche dalle energie spese nei giorni precedenti ad Amburgo, torneo nel quale aveva raggiunto la finale prima della sconfitta contro Buse.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SONEGO-PAUL BUSTA SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO