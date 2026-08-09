Sparta Rotterdam-Feyenoord si gioca domenica 9 agosto 2026 alle ore 12:15, allo Sparta Stadion Het Kasteel, nella prima giornata dell'Eredivisie. I padroni di casa vogliono riscattare un debutto negativo, mentre il Feyenoord arriva alla sfida con l'obiettivo di proseguire sulla scia della vittoria ottenuta all'esordio.

Lo Sparta cerca dunque un risultato positivo davanti ai propri tifosi, ma dovrà fare i conti con un Feyenoord intenzionato a confermare subito le proprie ambizioni di vertice.

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Come arrivano le due squadre alla partita

Lo Sparta Rotterdam ha iniziato la stagione con una sconfitta interna contro l'Excelsior, nonostante i gol di Ayoni Santos e Milan Zonneveld. La squadra di Rogier Meijer dovrà quindi cercare una reazione immediata.

Il Feyenoord ha invece cominciato con il piede giusto, superando il PEC Zwolle in trasferta. Grande protagonista Anis Hadj Moussa, autore di una doppietta, mentre Ayase Ueda resta uno dei principali riferimenti offensivi della squadra.

Le probabili formazioni di Sparta Rotterdam-Feyenoord

Lo Sparta Rotterdam dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Bednarek tra i pali e Toornstra sulla trequarti. In attacco spazio a Thorisson, sostenuto da Terho e Mito. Il Feyenoord dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Watanabe e St. Juste formeranno la coppia centrale, mentre in avanti ci saranno Hadj Moussa, Ueda e Diarra.

Sparta Rotterdam (4-2-3-1): Bednarek; Martes, Young, Verschuren, Kuipers; Roaldsoey, Santos; Terho, Toornstra, Mito; Thorisson.

Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Marmol; Zechiel, Vanhoutte, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Diarra.

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