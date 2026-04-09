St.Pauli-Bayern Monaco: lo streaming gratis del match

Sabato 11 aprile 2026 il Bayern Monaco fa visita al St. Pauli al Millerntor-Stadion in una sfida che incrocia corsa al titolo e lotta salvezza

Stefano Sorce 9 aprile - 01:17

Il Millerntor sabato sera avrà addosso due umori opposti: St.Pauli-Bayern Monaco. Da una parte il St. Pauli, che guarda la classifica e sente il fiato della zona calda sul collo; dall’altra il Bayern Monaco, che arriva da capolista con l’aria di chi vede il titolo sempre più vicino e non vuole rallentare proprio adesso. L’11 aprile 2026 alle 18:30 va in scena una partita che, almeno sulla carta, sembra sbilanciata, ma che dentro porta una tensione doppia: la necessità di salvarsi contro l’abitudine a vincere. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS ST.PAULI-BAYERN SU BET365.

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Il St. Pauli si presenta a questa sfida da sedicesimo in classifica con 25 punti, un piazzamento che obbliga a vivere ogni giornata come una prova di resistenza. Il bilancio stagionale dice 6 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte, numeri che spiegano bene perché la squadra di Alexander Blessin non possa permettersi di scegliere le partite in cui provarci davvero. Il dato più delicato resta quello difensivo. I 45 gol subiti raccontano una squadra che spesso fatica a reggere novanta minuti senza sbavature, soprattutto quando l’avversario alza ritmo e qualità. In una gara come questa il problema si ingrossa inevitabilmente, perché dall’altra parte arriva l’attacco più pesante del campionato.

Il Bayern arriva con il passo di una squadra che ha costruito una stagione dominante. I bavaresi guidano la Bundesliga con 73 punti, frutto di 23 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. La fotografia più brutale, però, sta nelle reti: 100 gol segnati e appena 27 subiti. È il tipo di bilancio che non lascia molto spazio a interpretazioni. La squadra di Vincent Kompany si presenta a questa trasferta con una forma altissima: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, un filotto che ha consolidato ancora di più la sensazione di una squadra padrona del proprio destino. Anche lontano da casa il Bayern ha costruito una marcia quasi perfetta, con 11 vittorie e 3 pareggi in 14 trasferte, senza mai perdere.