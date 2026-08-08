Standard Liegi-Cercle Brugge si affrontano sabato 8 agosto 2026 alle ore 18:15, nella prima giornata della Jupiler Pro League belga. I padroni di casa vogliono iniziare il nuovo campionato con il piede giusto davanti al proprio pubblico, mentre il Cercle Brugge cerca maggiore continuità dopo un finale di stagione caratterizzato da risultati contrastanti.

Lo Standard riparte dalle buone indicazioni mostrate nella parte conclusiva della scorsa annata, mentre il Cercle punta a trovare subito un equilibrio maggiore tra la propria propensione offensiva e la fase difensiva.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di STANDARD LIEGI-CERCLE BRUGGE SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Standard Liegi-Cercle Brugge: in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Standard Liegi-Cercle Brugge sul palinsesto BET365

Come arrivano le due squadre alla partita

Lo Standard Liegi ha chiuso la scorsa stagione alternando risultati positivi e negativi. Dopo il largo successo contro l'Anversa e la vittoria sul Leuven, è arrivato il pareggio con il Genk e, nell'ultima gara, la sconfitta contro il Charleroi. La squadra ha comunque mostrato progressi sul piano dell'organizzazione e della produzione offensiva.

Il Cercle Brugge arriva invece da un periodo più altalenante. Le vittorie contro Dender e La Louvière hanno evidenziato le qualità della squadra in fase offensiva, ma le sconfitte contro gli stessi avversari e contro lo Zulte Waregem hanno evidenziato alcune fragilità difensive.

Le probabili formazioni di Standard Liegi-Cercle Brugge

Lo Standard Liegi dovrebbe affidarsi al 5-4-1, con Epolo tra i pali e una linea difensiva composta da Fossey, Karamoko, Mortensen, Hautekiet e Drammeh. A centrocampo spazio a Nielsen e Ilaimaharitra, mentre Nkada dovrebbe essere il riferimento offensivo. Il Cercle Brugge dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1, affidandosi a Langenbick in porta. Kakou, Kondo e Ravych formeranno il terzetto difensivo, mentre Vanzeir e Ngoura agiranno alle spalle dell'unica punta Michal.

Standard Liegi (5-4-1): Epolo; Fossey, Karamoko, Mortensen, Hautekiet, Drammeh; Touzghar, Nielsen, Ilaimaharitra, Mohr; Nkada.

Cercle Brugge (3-4-2-1): Langenbick; Kakou, Kondo, Ravych; Magnée, Diaby, Nunes, Konaté; Michal, Vanzeir; Ngoura.

E allora che aspetti? Guarda ora Standard Liegi-Cercle Brugge in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU