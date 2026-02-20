Stoke City-Leicester City si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle 13:30 al bet365 Stadium. Sfida importante per la Championship con entrambe le squadre in cerca di riscatto

Stefano Sorce 20 febbraio - 23:51

Il bet365 Stadium ospita Stoke-Leicester, sfida valida per la Championship che si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle ore 13:30. Una partita che mette di fronte due squadre in difficoltà ma con ambizioni diverse: lo Stoke City FC vuole rilanciarsi nella corsa alla parte sinistra della classifica, mentre il Leicester City FC cerca una reazione dopo una serie negativa.

Dove vedere Stoke-Leicester in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento dello Stoke City — Lo Stoke sta vivendo una fase complicata, soprattutto in termini offensivi. La squadra fatica a segnare con continuità e nelle ultime partite ha raccolto pochi risultati positivi, nonostante buone prestazioni sul piano del possesso palla. La produzione offensiva è stata limitata e spesso la squadra non è riuscita a concretizzare il volume di gioco creato. Tuttavia, la solidità difensiva resta uno degli elementi più positivi e può rappresentare la base su cui ripartire.

Il momento del Leicester City — Il Leicester attraversa uno dei momenti più difficili della stagione. Le recenti sconfitte hanno rallentato il cammino della squadra, evidenziando fragilità soprattutto nella fase difensiva. Nonostante la presenza di giocatori offensivi di qualità, la squadra concede troppo e fatica a mantenere equilibrio durante i novanta minuti. La continuità è il vero problema della stagione. La trasferta contro lo Stoke rappresenta un banco di prova importante per provare a invertire la tendenza negativa.

Probabili formazioni di Stoke-Leicester — Lo Stoke dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Sorba Thomas e Rigo a supporto della fase offensiva e Cissé riferimento avanzato.

Il Leicester risponde con lo stesso sistema di gioco, puntando sulla velocità degli esterni e sulla presenza di Daka come terminale offensivo.

Stoke: 4-2-3-1: Simkin; Lawal, Phillips, Wilmot, Cresswell; Seko, Nzonzi; Rak-Sakyi, Rigo, Sorba Thomas; Cissé.

Leicester: 4-2-3-1: Stolarczyk; Ricardo Pereira, Okoli, Nelson, Luke Thomas; Skipp, Winks; Fatawu, Mukasa, Mavididi; Daka.

