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Il campionato scozzese 2026/27 prende il via con la sfida tra Aberdeen-Hearts, valida per la 1ª giornata della Scottish Premiership. L'incontro è in programma sabato 1 agosto alle ore 18:30 italiane (17:30 locali) al Pittodrie Stadium. Entrambe le formazioni vogliono iniziare la nuova stagione con il piede giusto in una sfida che mette di fronte due squadre tradizionalmente protagoniste nella lotta per le posizioni europee.
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L'Aberdeen vuole partire forteL'Aberdeen debutta davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di conquistare i primi tre punti della stagione. Dopo un'estate dedicata alla preparazione e al mercato, i Dons vogliono sfruttare il fattore campo per iniziare nel migliore dei modi il nuovo campionato e lanciare un messaggio alle dirette concorrenti per i piazzamenti europei.
La squadra di casa cercherà di imporre intensità e ritmo fin dai primi minuti, facendo leva sull'entusiasmo del pubblico del Pittodrie Stadium.
Gli Hearts cercano il colpo in trasfertaGli Hearts affrontano una trasferta subito impegnativa, ma con la volontà di iniziare la Scottish Premiership con un risultato positivo. La formazione di Edimburgo punta a confermarsi tra le protagoniste del campionato e sa che un successo su un campo difficile come quello dell'Aberdeen rappresenterebbe un'importante iniezione di fiducia.
Gli ospiti proveranno a disputare una gara equilibrata, cercando di sfruttare la qualità dei propri interpreti e le occasioni che si presenteranno nel corso del match.
Il momento delle due squadreTrattandosi della prima giornata, entrambe le formazioni ripartono da zero e sono chiamate a trovare subito continuità. L'Aberdeen vuole sfruttare il fattore campo, mentre gli Hearts puntano a iniziare il campionato con un risultato di prestigio lontano da casa.
La sfida del Pittodrie Stadium potrebbe già offrire indicazioni importanti sullo stato di forma delle due squadre e sulle loro ambizioni per la nuova stagione.
Le probabili formazioni di Aberdeen-HeartsLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero schierare i migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la prima giornata della Scottish Premiership.
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