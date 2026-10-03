In occasione dell’8ª giornata del Girone A di Serie C, domenica 4 ottobre alle ore 20:30 si affrontano Alcione Milano e Trento allo Stadio Ferruccio Trabattoni. I padroni di casa arrivano alla sfida dopo il pareggio per 1-1 sul campo dell’AlbinoLeffe, mentre il Trento ha pareggiato 0-0 in trasferta contro la Pergolettese. Dopo sette giornate, il Trento occupa le zone alte della classifica con 13 punti, mentre l’Alcione Milano è a quota 10.VEDI ALCIONE MILANO-TRENTO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La sfida mette quindi di fronte due squadre che arrivano all’appuntamento con obiettivi differenti ma entrambe reduci da un risultato utile. L’Alcione Milano vuole ritrovare il successo dopo il pesante 0-4 contro l’Union Brescia e il successivo pareggio con l’AlbinoLeffe, mentre il Trento prosegue il proprio percorso di vertice con una sola sconfitta nelle prime sette giornate. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Alcione Milano-Trento.

Dove vedere Alcione Milano-Trento in diretta TV e streaming

Alcione Milano-Trento sarà trasmessa in diretta TV su

e sarà disponibile in streaming attraverso

. La Serie C 2026/27 è infatti visibile su Sky e in streaming su NOW.

Per seguire la partita è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Alcione Milano-Trento tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

La gara inizierà alle 20:30 di domenica 4 ottobre e sarà possibile seguirla sui dispositivi compatibili con il proprio servizio di abbonamento.

Alcione-Trento: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Alcione-Trento

Competizione: Serie C

Girone: A

Giornata: 8ª

Data: domenica 4 ottobre 2026

Orario: 20:30

Stadio: Ferruccio Trabattoni

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW, Sky Go

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento dell’Alcione Milano

L’Alcione Milano arriva alla sfida con

conquistati nelle prime sette giornate. Il percorso degli uomini di Giovanni Cusatis comprende le vittorie contro Renate e Folgore Caratese, oltre ai pareggi con Dolomiti Bellunesi, Treviso, Pro Vercelli e AlbinoLeffe. La battuta d’arresto più pesante è arrivata invece alla sesta giornata, con il 4-0 casalingo contro l’Union Brescia.

Il successivo 1-1 contro l’AlbinoLeffe ha però permesso agli Orange di muovere nuovamente la classifica. Morselli ha trovato il pareggio nel finale, evitando una seconda sconfitta consecutiva e dando alla squadra una spinta importante in vista dell’impegno contro il Trento. Cusatis dovrà cercare soprattutto maggiore equilibrio dopo i quattro gol incassati contro l’Union Brescia, puntando sulla qualità offensiva di Pitou, Morselli e Zini.

Il momento del Trento

Il Trento si presenta al Ferruccio Trabattoni con

e una posizione nelle zone alte della classifica. La squadra di Luca Tabbiani ha raccolto tre vittorie e quattro pareggi nelle prime sette giornate, mantenendo un rendimento particolarmente solido: dopo il successo per 4-0 sulla Pro Vercelli, è arrivato lo 0-0 sul campo della Pergolettese.

Il dato più interessante riguarda la continuita difensiva: il Trento ha mantenuto la porta inviolata in diverse occasioni e ha perso soltanto una partita dall’inizio del campionato. A Crema i gialloblu non sono riusciti a trovare il gol, ma hanno comunque portato a casa un punto. Tabbiani dovrebbe continuare a puntare sul 4-3-3, sistema che valorizza la spinta degli esterni e la presenza offensiva di giocatori come Dalmonte e Ladisa. Nell’ultima gara hanno iniziato Barlocco, D’Intino, Kassama, Benassai, Maffei, Aucelli, Fossati, Garetto, Dalmonte, Molina e Ladisa.

Le probabili formazioni di Alcione Milano-Trento

L’Alcione Milano dovrebbe riproporre un sistema vicino al

, con Nava tra i pali e una linea difensiva composta da Ciappellano, Miculi, Sadotti e Trapani. A centrocampo possibile conferma per Lopes, Galli e Braida, mentre Pitou dovrebbe agire sulla trequarti alle spalle di Morselli e Zini.

Il Trento dovrebbe invece confermare il

. Barlocco dovrebbe partire in porta, con D’Intino, Kassama, Benassai e Maffei davanti a lui. In mezzo al campo spazio ad Aucelli, Fossati e Garetto, mentre il reparto offensivo potrebbe essere formato da Dalmonte, Molina e Ladisa.

ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Nava; Ciappellano, Miculi, Sadotti, Trapani; Lopes, Galli, Braida; Pitou; Morselli, Zini. Allenatore: Giovanni Cusatis.

TRENTO (4-3-3): Barlocco; D’Intino, Kassama, Benassai, Maffei; Aucelli, Fossati, Garetto; Dalmonte, Molina, Ladisa. Allenatore: Luca Tabbiani.