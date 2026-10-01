Beşiktaş-Barcellona è una delle sfide più interessanti della terza giornata di Eurolega 2026/27. La partita è in programma venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 20:00 al Turkcell Basketball Development Center di Istanbul. Il Beşiktaş ha iniziato la competizione con la sconfitta interna per 94-96 contro Valencia, mentre il Barcellona ha debuttato con il successo per 89-82 sull'Anadolu Efes.VEDI BEŞİKTAŞ-BARCELLONA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Beşiktaş-Barcellona in diretta TV e streaming

La sfida tra

rientra nel programma della terza giornata di Eurolega. Per la copertura italiana bisogna fare riferimento alla programmazione dei broadcaster che detengono i diritti della competizione nella stagione 2026/27.

La gara sarà inoltre indicata nei palinsesti delle piattaforme di streaming e dei bookmaker che prevedono la disponibilità di eventi sportivi live, da verificare prima dell'inizio dell'incontro.

Partita: Besiktas-Barcellona

Competizione: Eurolega 2026/27

Data: venerdì 2 ottobre 2026

Orario: 20:00

Palazzetto: Turkcell Basketball Development Center, Istanbul

Diretta TV: da verificare nella programmazione italiana

Streaming: da verificare

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Beşiktaş-Barcellona: data, orario e informazioni sulla partita

Il

arriva alla sfida dopo un esordio molto combattuto contro Valencia. La formazione turca ha segnato 94 punti, ma ha incassato il canestro decisivo per il 94-96 finale. Il secondo turno porterà poi il Beşiktaş sul campo del Maccabi Tel Aviv, prima del ritorno a Istanbul contro il Barcellona.

Il Barcellona ha invece iniziato la propria campagna europea davanti al pubblico del Palau Blaugrana, superando l'Anadolu Efes per 89-82. La trasferta di Istanbul rappresenta dunque il primo appuntamento esterno della regular season per la squadra catalana.

Il momento del Beşiktaş

Il

ha costruito una squadra con diversi giocatori di esperienza internazionale e punta sul fattore campo per affrontare una delle formazioni più attrezzate della competizione. Dopo il 94-96 contro Valencia, l'obiettivo sarà migliorare soprattutto la gestione dei possessi decisivi e la tenuta difensiva.

La partita contro il Barcellona richiederà inoltre grande attenzione sul perimetro, perché la formazione catalana dispone di diversi giocatori capaci di creare vantaggi individuali e punire le rotazioni difensive.

Il momento del Barcellona

Il

ha iniziato l'Eurolega con una vittoria importante contro l'Anadolu Efes e arriva a Istanbul con l'obiettivo di dare continuità al risultato ottenuto all'esordio. La squadra catalana può contare su un roster profondo e su numerosi giocatori abituati alle sfide di alto livello europeo.

La trasferta contro il Beşiktaş sarà però particolarmente impegnativa dal punto di vista ambientale. Il Barcellona dovrà gestire la pressione del pubblico turco e mantenere il controllo del ritmo per evitare che la partita diventi una sfida punto a punto nel finale.

Le chiavi tattiche di Beşiktaş-Barcellona

Il primo fattore sarà il

. Il Beşiktaş può cercare di sfruttare l'energia del proprio pubblico e aumentare il numero di possessi, mentre il Barcellona potrebbe puntare maggiormente sulla circolazione della palla e sulla qualità delle proprie soluzioni offensive.

Grande attenzione anche alla battaglia a rimbalzo e alla difesa sul pick and roll. In una partita che potrebbe mantenere un punteggio elevato, la capacità di limitare le seconde opportunità e di trasformare rapidamente le palle recuperate potrebbe risultare determinante.

I probabili quintetti iniziali di Beşiktaş-Barcellona

Devon Dotson, Scottie Wilbekin, Furkan Korkmaz, Daquan Jeffries, Ante Zizic

Barcellona: Kevin Punter, Juan Núñez, Tyrese Martin, Tosan Evbuomwan, Josh Nebo