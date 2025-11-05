Segui Blazers-Thunder in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Mercoledì 5 novembre alle ore 4 della notte italiana l'NBA ci propone il match tra i Portland Trail Blazers e gli Oklahoma City Thunder. Nella cornice del Nova Center di sfideranno la sesta contro la prima in classifica della western conference.

Guarda Blazers-Thunder GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Blazers-Thunder sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA.

Blazers-Thunder sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Verso Blazers-Thunder, lo stato di forma dei due team — Portland è sesta in western conference con un record di 4 vittorie e 3 sconfitte. I Blazers dopo 3 vittorie di fila hanno interrotto il filotto perdendo 123-115 in casa contro i Lakers nonostante un Avdija da 33 punti.

I Thunder campioni del mondo stanno manteendo il ritmo della scorsa stagione e sono l'unica squadra ad avere ancora lo zero nella casellina delle sconfitte con ben 7 successi, ultimo dei quali 137-106 davanti al proprio pubblico contro i Pelicans. Nel conteggio degli ultimi scontri diretti OKC ha battutto i Blazers in tutti gli ultimi 6 testa a testa.

I probabili quintetti di partenza di Blazers-Thunder — Blazers in campo Holiday playmaker, Sharpe guardia, Avdija ala piccola, Camara ala grande e Clingan centro. Thunder che rispondono con Gilgeous-Alexander play, Wallace guardia, Wiggins e Williams ali e Hartenstein numero 5.

PORTLAND TRAIL BLAZERS - Holiday, Sharpe, Avdija, Camara, Clingan. All. Splitter

OKLAHOMA CITY THUNDER - Gilgeous-Alexander, Wallace, Wiggins, Williams, Hartenstein. All. Daigneault

Non perdere l’occasione di seguire Blazers-Thunder in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della regular season NBA. Non perderti nemmeno un canestro di Blazers-Thunder in streaming live gratis su Bet365!