Martedì 4 novembre alle 2 di notte ora italiana scendono in campo Bulls e Sixers in un match NBA da non perdere.

Martedì 4 novembre alle 2 di notte ora italiana scendono in campo Bulls e Sixers in un match NBA da non perdere. Infatti allo United Center di Chicago si scontrano le due migliori formazioni della eastern conference.

Verso Bulls-Sixers, lo stato di forma dei due team — Chicago e Philadelphia comandano la eastern conference con lo stesso record di 5 vittorie e 1 sconfitta. Ma se i Bulls arrivano dal ko a New York contro i Knicks 128 a 116, i Sixers hanno invece distrutto l'altra squadra della grande mela ovvero i Nets a domicilio 129-105.

Phila, pur senza la stella Embiid, si sta confermando il secondo miglior attacco della lega con una media di 125 punti segnati grazie anche la secondo top scorer di questo inizio di stagione cioè Tyrese Maxey che viaggia a 33,7 punti realizzati a serata. Interessante notare il perfetto equilibrio negli ultimi 8 scontri diretti con 4 vittorie a testa.

I probabili quintetti di partenza di Bulls-Sixers — Chicago schera Giddey come playmaker, Jones guardia, Okoro e Buzelis ali e Vucevic centro. Philadelphia risponde con Edgecombe play, Maxey guardia, Ouber ala piccola, Walker ala grande e Bona centro.

CHICAGO BULLS - Giddey, Jones, Okoro, Buzelis, Vucevic. All. Donovan

PHILADELPHIA 76ERS - Edgecombe, Maxey, Ouber, Walker, Bona. All. Nurse

