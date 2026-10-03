In occasione dell'8ª giornata del Girone B di Serie C, domenica 4 ottobre alle ore 14:30 si affrontano Campobasso e Torres allo stadio Nuovo Romagnoli. Le due squadre sono appaiate a 11 punti dopo sette giornate: il Campobasso arriva dal successo per 2-1 sul campo della Sambenedettese, mentre la Torres ha pareggiato 0-0 in casa contro il Vado. I molisani hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti 10, mentre i sardi presentano un bilancio di 8 reti realizzate e 8 incassate.VEDI CAMPOBASSO-TORRES IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Campobasso ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle prime sette giornate, mentre la Torres presenta lo stesso bilancio ma con una differenza reti più equilibrata. La squadra di Calabrese ha trovato il successo a San Benedetto del Tronto con le reti di Papini e Stoppa, mentre la formazione di Alfonso Greco non è riuscita a sbloccare la gara contro il Vado nonostante abbia mantenuto il controllo del possesso in diverse fasi della partita. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su>Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Campobasso-Torres**.

Dove vedere Campobasso-Torres in diretta TV e streaming

La partita tra

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, nell'ambito della programmazione della Serie C 2026/27. Il calcio d'inizio è fissato alle 14:30 di domenica 4 ottobre.

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Campobasso-Torres: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Campobasso-Torres

Competizione: Serie C Sky Wifi 2026/27

Giornata: 8ª giornata, Girone B

Data: domenica 4 ottobre 2026

Orario: 14:30

Stadio: Nuovo Romagnoli, Campobasso

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Campobasso

Il

arriva al Nuovo Romagnoli dopo una vittoria esterna costruita attraverso due momenti chiave: Papini ha portato avanti i molisani poco prima dell'intervallo, mentre Stoppa ha ristabilito il vantaggio nella ripresa dopo il momentaneo pareggio della Sambenedettese. Il successo ha portato la squadra a 11 punti, con un rendimento di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Calabrese ha utilizzato contro la Samb un sistema con quattro difensori e un trequartista, con Stoppa alle spalle di Bifulco e Prado. La presenza di un giocatore tra le linee permette al Campobasso di attaccare lo spazio centrale senza rinunciare all'ampiezza garantita dagli esterni. Papini e Cristallo hanno inoltre avuto un ruolo importante nell'uscita palla al piede e non è da escludere che questa possa essere una chiave tattica riproposta ancora una volta.

Il momento della Torres

La

è reduce dallo 0-0 contro il Vado, risultato che ha portato a 11 i punti raccolti nelle prime sette giornate. La squadra sassarese ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e due sconfitte, con otto gol segnati e altrettanti subiti. Dopo il 2-1 sul Pianese e l'1-1 di Forli, il secondo pareggio consecutivo ha lasciato la formazione di Alfonso Greco a due punti dalla zona di vertice.

Contro il Vado la Torres ha mantenuto il 3-4-1-2, con Pennington alle spalle della coppia formata da Di Stefano e Scotto. Il sistema consente alla squadra di occupare stabilmente la zona centrale con tre centrocampisti più il trequartista, mentre Zecca e Liviero garantiscono ampiezza sulle corsie. La sfida con il Campobasso metterà quindi a confronto due strutture che possono creare densità nella zona centrale, ma con modalità differenti nella costruzione offensiva.

Le probabili formazioni di Campobasso-Torres

Il

dovrebbe ripartire dalla struttura utilizzata nell'ultima gara. Spurio dovrebbe essere confermato in porta, con Papini, Celesia, Gargiulo e Cristallo davanti a lui. A centrocampo Agazzi può agire insieme a Corbo e Coccia, mentre Stoppa dovrebbe mantenere la posizione di trequartista alle spalle di Bifulco e Prado.

La Torres dovrebbe invece confermare il 3-4-1-2 visto contro il Vado. Zaccagno resta il riferimento tra i pali, con Berto, Antonelli e Kebbeh nella linea a tre. Zecca e Liviero dovrebbero presidiare le corsie, Brentan e Mastinu la zona centrale, mentre Pennington può tornare ad agire alle spalle di Di Stefano e Scotto.

Campobasso (4-3-1-2): Spurio; Papini, Celesia, Gargiulo, Cristallo; Corbo, Agazzi, Coccia; Stoppa; Bifulco, Prado. Allenatore: Rosario Calabrese.

Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Berto, Antonelli, Kebbeh; Zecca, Brentan, Mastinu, Liviero; Pennington; Di Stefano, Scotto. Allenatore: Alfonso Greco.