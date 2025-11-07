Segui Cento-Ruvo streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Serie A2

Redazione Derby Derby Derby 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 20:32)

Venerdì 8 novembre alle 20,30 alla Dinelli Arena scendono in campo Cento e Ruvo di Puglia. Il match è valido per la decima giornata del campionato di Serie A2 di basket e vede affrontarsi la nona contro la terzultima in classifica.

Cento-Ruvo di Puglia, statistiche pre match — Cento è nona in classifica con 10 punti, frutto di 5 vittorie e 4 sconfitte. La squadra arriva da 2 vittorie di fila ultima delle quali 87-82 nella difficile trasferta di Scafati trascinati da un Berdini con 25 punti e 7 rimbalzi a tabellino. Ruvo è terzultima in classifica con 6 punti (3 vittorie e 6 sconfitte) ma con 3 successi nelle ultime 4 giornate sta rialzando la testa. L'ultima vittoria è arrivata settimana scorsa in casa 91-84 contro Bergamo grazie anche a un Moody da 21 punti.

I probabili quintetti di partenza di Cento-Ruvo di Puglia — Cento sceglier Berdini playmaker, Conti guardia, Davis ala piccola, DeVoe ala grande e Fall centro. Ruvo risponde con Borra in cabina di regia, Brooks guardia, Jerkovic e Laquintana ali con Moody centro.

CENTO - Berdini, Conti, Davi, DeVoe, Fall. All. Dipaolantonio

RUBO DI PUGLIA - Borra, Brooks, Jerkovic, Laquintana, Moody. All. Rajola

