Il palinsesto dell'NBA Halloween si chiude mercoledì 31 ottobre alle 3,30 di notte orario italiano con Clippers-Pelicans. Il match si giocherà al Intuint Dome di Inglewood tana della squadra losangelina.
BASKET IN STREAMING
Streaming Clippers-Pelicans | Diretta TV NBA, orario e dove guardarla gratis
Guarda Clippers-Pelicans GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Dove vedere Clippers-Pelicans in diretta TV e streaming gratis—
Clippers-Pelicans sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.
Clippers-Pelicans sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Clippers-Pelicans in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.
Come accedere allo streaming?
Statistiche pre match di Clippers-Pelicans—
Inizio senza infamia e senza lode per i Los Angeles Clippers con 2 vittorie e 2 sconfitte. Nell'ultima gara giocata LA ha perso in trasferta il derby californiano contro i Warriors in un 98-79 in cui l'attacco dei Clippers ha faticato tantissimo e dove si è salvato solo Harden con 20 punti.
A Inglewood arrivano dei disastrati Pelicans che cercano ancora la prima vittoria stagione dopo aver incassato 4 ko di fila. L'ultimo pesantissimo nello scarto (-36) in casa di Denver con Fears unico a fornire una buona prestazione con 21 punti. Interessante notare che negli ultimi 6 scontri diretti il bilancio è di 3 vittorie a testa.
I probabili quintetti di partenza di Clippers-Pelicans—
I Clippers dovrebbero scendere sul parquet con Harden playmaker, Bogdanovic guardia, Leonard e Jones ali e Zubac centro. I Pelicans invece dovrebbero scegliere Poole play, Murphy guardia, Jones e Bey ali con Wlliamsson centro.
LOS ANGELES CLIPPERS - Harden playmaker, Bogdanovic guardia, Leonard e Jones ali e Zubac. All. Lue
NEW ORLEANS PELICANS - Poole play, Murphy guardia, Jones e Bey ali con Wlliamsson. All. Green
Non perdere l’occasione di seguire Clippers-Pelicans in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della regular season NBA. Non perderti nemmeno un canestro di Clippers-Pelicans in streaming live gratis su Bet365!
© RIPRODUZIONE RISERVATA