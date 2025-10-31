Segui Clippers-Pelicans in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 03:10)

Il palinsesto dell'NBA Halloween si chiude mercoledì 31 ottobre alle 3,30 di notte orario italiano con Clippers-Pelicans. Il match si giocherà al Intuint Dome di Inglewood tana della squadra losangelina.

Statistiche pre match di Clippers-Pelicans — Inizio senza infamia e senza lode per i Los Angeles Clippers con 2 vittorie e 2 sconfitte. Nell'ultima gara giocata LA ha perso in trasferta il derby californiano contro i Warriors in un 98-79 in cui l'attacco dei Clippers ha faticato tantissimo e dove si è salvato solo Harden con 20 punti.

A Inglewood arrivano dei disastrati Pelicans che cercano ancora la prima vittoria stagione dopo aver incassato 4 ko di fila. L'ultimo pesantissimo nello scarto (-36) in casa di Denver con Fears unico a fornire una buona prestazione con 21 punti. Interessante notare che negli ultimi 6 scontri diretti il bilancio è di 3 vittorie a testa.

I probabili quintetti di partenza di Clippers-Pelicans — I Clippers dovrebbero scendere sul parquet con Harden playmaker, Bogdanovic guardia, Leonard e Jones ali e Zubac centro. I Pelicans invece dovrebbero scegliere Poole play, Murphy guardia, Jones e Bey ali con Wlliamsson centro.

LOS ANGELES CLIPPERS - Harden playmaker, Bogdanovic guardia, Leonard e Jones ali e Zubac. All. Lue

NEW ORLEANS PELICANS - Poole play, Murphy guardia, Jones e Bey ali con Wlliamsson. All. Green

