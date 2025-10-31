derbyderbyderby streaming Streaming Clippers-Pelicans | Diretta TV NBA, orario e dove guardarla gratis

BASKET IN STREAMING

Streaming Clippers-Pelicans | Diretta TV NBA, orario e dove guardarla gratis

Streaming Clippers-Pelicans | Diretta TV NBA, orario e dove guardarla gratis - immagine 1
Segui Clippers-Pelicans in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Redazione Derby Derby Derby

Il palinsesto dell'NBA Halloween si chiude mercoledì 31 ottobre alle 3,30 di notte orario italiano con Clippers-Pelicans. Il match si giocherà al Intuint Dome di Inglewood tana della squadra losangelina.

Guarda Clippers-Pelicans GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Clippers-Pelicans in diretta TV e streaming gratis

—  

Clippers-Pelicans sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Palinsesto Bet365
Palinsesto Bet365

Clippers-Pelicans sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Clippers-Pelicans in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Clippers-Pelicans nella sezione Live Streaming.

    • Statistiche pre match di Clippers-Pelicans

    —  

    Inizio senza infamia e senza lode per i Los Angeles Clippers con 2 vittorie e 2 sconfitte. Nell'ultima gara giocata LA ha perso in trasferta il derby californiano contro i Warriors in un 98-79 in cui l'attacco dei Clippers ha faticato tantissimo e dove si è salvato solo Harden con 20 punti.

    A Inglewood arrivano dei disastrati Pelicans che cercano ancora la prima vittoria stagione dopo aver incassato 4 ko di fila. L'ultimo pesantissimo nello scarto (-36) in casa di Denver con Fears unico a fornire una buona prestazione con 21 punti. Interessante notare che negli ultimi 6 scontri diretti il bilancio è di 3 vittorie a testa.

    Streaming Clippers-Pelicans | Diretta TV NBA, orario e dove guardarla gratis- immagine 3
    NOLA peggior team della NBA con zero vittorie. (Photo by Kelly Defina/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Clippers-Pelicans

    —  

    I Clippers dovrebbero scendere sul parquet con Harden playmaker, Bogdanovic guardia, Leonard e Jones ali e Zubac centro. I Pelicans invece dovrebbero scegliere Poole play, Murphy guardia, Jones e Bey ali con Wlliamsson centro.

    LOS ANGELES CLIPPERS - Harden playmaker, Bogdanovic guardia, Leonard e Jones ali e Zubac. All. Lue

    NEW ORLEANS PELICANS - Poole play, Murphy guardia, Jones e Bey ali con Wlliamsson. All. Green

    Non perdere l’occasione di seguire Clippers-Pelicans in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della regular season NBA. Non perderti nemmeno un canestro di Clippers-Pelicans in streaming live gratis su Bet365!

    Leggi anche
    Suns-Jazz live: streaming gratis e diretta TV della notte NBA di Halloween
    Dove guardare Grizzlies-Lakers: streaming gratis, diretta TV NBA e formazioni

    © RIPRODUZIONE RISERVATA