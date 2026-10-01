Fenerbahce-Dubai è una delle partite della terza giornata di Eurolega 2026/27. La gara è in programma venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 19:45 italiane alla Ulker Sports Arena di Istanbul. Il Fenerbahce ha aperto la regular season con il successo per 78-68 contro la Virtus Bologna, mentre Dubai ha subito ottenuto una vittoria di prestigio superando il Real Madrid per 78-77.VEDI FENERBAHCE-DUBAI IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Per seguire il grande basket europeo puoi consultare il programma delle gare e le opportunità disponibili: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del basket live, mentreVincitu permette di accedere allo streaming di Fenerbahce-Dubai.

Dove vedere Fenerbahce-Dubai in diretta TV e streaming

La partita tra

fa parte della terza giornata della regular season di Eurolega. In Italia la competizione e trasmessa in esclusiva da

, con le gare disponibili anche in streaming su

.

Partita: Fenerbahce-Dubai

Competizione: Eurolega 2026/27

Giornata: 3a

Data: venerdì 2 ottobre 2026

Orario: 19:45

Palazzetto: Ulker Sports Arena, Istanbul

Diretta TV: Sky Sport Basket

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitu

Fenerbahce-Dubai: data, orario e informazioni sulla partita

Il

arriva al terzo turno con una vittoria europea già conquistata contro la Virtus Bologna. Nel 78-68 dell'esordio la squadra turca ha costruito il vantaggio soprattutto nella seconda parte della gara, chiudendo con una produzione offensiva distribuita su più giocatori.

Il precedente più recente tra le due squadre risale pero alla SuperCup di Eurolega del 19 settembre. Il Fenerbahce ha vinto 85-77 la finale per il terzo posto, con Talen Horton-Tucker protagonista da 23 punti. Dubai aveva tenuto la partita aperta fino all'ultimo quarto, prima di subire un parziale decisivo dei turchi.

Il momento del Fenerbahce

Il

ha costruito un roster profondo e può vantare diverse alternative di livello per costruire un percorso europeo importante.

Contro Dubai il punto centrale sarà la gestione del gioco sul perimetro: la presenza contemporanea di diversi creatori permette a Jasikevicius di alternare attacchi in pick and roll, isolamento e ricezioni dinamiche sul lato debole. Il Fenerbahce potrebbe inoltre cercare di attaccare la difesa avversaria attraverso il post basso di Melli e Clyburn, costringendo Dubai a scegliere tra raddoppio e difesa individuale.

Il momento di Dubai

ha iniziato la sua seconda stagione di Eurolega con un risultato di grande peso: il 78-77 contro il Real Madrid. La squadra allenata da

ha già dimostrato di poter giocare possessi ad alta intensità contro avversari di vertice.

di Sarunas Jasikevicius

La sfida contro il Fenerbahce ripropone quindi un confronto già visto poche settimane fa. Dubai dovrà trovare soluzioni contro la pressione sulla palla e contro la fisicità degli esterni turchi, cercando allo stesso tempo di sfruttare la capacita di Okobo, Musa e Walkup di generare vantaggi dal palleggio.

Le chiavi tattiche di Fenerbahce-Dubai

Il primo tema sarà il

. Dubai dispone di diversi handler capaci di attaccare il primo difensore, mentre il Fenerbahce può cambiare le coperture e utilizzare la fisicità dei propri esterni per togliere spazio alle penetrazioni.

Sarà importante anche la gestione del rimbalzo difensivo. Dubai può schierare contemporaneamente Shengelia, Kabengele e Patrushev per aumentare la presenza interna, mentre il Fenerbahce può rispondere con Melli e Clyburn, capaci di allargare il campo senza rinunciare al controllo dell'area.

La partita potrebbe inoltre dipendere dalla percentuale da tre: se Dubai riuscirà a punire gli aiuti dal lato debole, il Fenerbahce dovrà ridurre le rotazioni aggressive; al contrario, una difesa turca capace di chiudere il perimetro potrebbe costringere gli emiratini a giocare più possessi nel traffico.

I probabili quintetti iniziali di Fenerbahce-Dubai

Wade Baldwin, Talen Horton-Tucker, Shavon Shields, Will Clyburn, Nicolo Melli

Dubai: Thomas Walkup, Elie Okobo, Dzan​an Musa, Tornike Shengelia, Mfiondu Kabengele