La Stoiximan GBL arriva al suo atto conclusivo con la sfida più attesa della stagione: Olympiakos-Panathinaikos, gara valida per la finale playoff del campionato greco. Si tratta dell’ultima partita della serie, disputata al meglio delle cinque gare, con il titolo nazionale che verrà assegnato al termine di questo confronto in programma sabato 13 giugno alle ore 17:00. Un appuntamento imperdibile tra le due grandi rivali del basket ellenico. PER VEDERE TUTTO IL BASKET IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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L’Olympiakos arriva a questa sfida decisiva con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e la profondità del proprio roster per conquistare il titolo. I biancorossi hanno dimostrato nel corso della stagione grande continuità e proveranno a far valere la propria esperienza nei momenti più delicati della partita.

Il Panathinaikos, invece, punta a completare una stagione straordinaria con la conquista del campionato. I biancoverdi hanno mostrato carattere e qualità nel corso della serie e sono pronti a giocarsi tutte le proprie carte in una gara che vale un’intera annata.

Dove vedere Olympiakos-Panathinaikos in diretta TV e streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

L’Olympiakos proverà a sfruttare intensità difensiva, esperienza e fattore campo per mettere le mani sul titolo nazionale.

Il Panathinaikos cercherà invece di affidarsi al talento dei propri giocatori più rappresentativi e alla capacità di gestire la pressione delle grandi occasioni per conquistare il campionato greco.

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